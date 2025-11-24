ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

嘻小瓜合照子瑜「是我先看到的」
日美食APP「Tabelog」繁中上線
《RM》親吻遊戲惹議
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

梁朝偉 邱淑貞 李明依 子瑜 陳為民 鹿晗 王彩樺 Lisa

屁孩網紅強摟亞莉安娜下場出爐！　他不甩爭議PO片：一起跳上黃毯

記者蔡宜芳／綜合報導

美國女歌手亞莉安娜格蘭德（Ariana Grande）13日出席《魔法壞女巫：第二部 (Wicked: For Good)》的新加坡首映會時，遭到26歲網紅「睡衣男（Pyjama Man）」強森溫（Johnson Wen）強摟。男方隨後被捕並監禁，下場也於24日出爐。

▲▼屁孩網紅強摟亞莉安娜下場出爐　他不甩爭議PO片。（圖／翻攝自Instagram／arianagrande、pyjamamann）

▲亞莉安娜日前在活動上被強森溫強行摟抱。（圖／翻攝自Instagram／arianagrande、pyjamamann）

強森溫13日在亞莉安娜現身星光大道時，突然從人群中跳過圍欄，衝上前去強行摟住亞莉安娜，讓對方嚇了一跳。所幸同行的英國女演員辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）及時介入，將亞莉安娜抱到自己懷中，隨後，強森溫便被保鑣抓住，並因公共滋擾罪被判處九天監禁。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼亞莉安娜．格蘭德。（圖／翻攝自Instagram／pyjamamann）

▲強森溫闖入星光大道。（圖／翻攝自Instagram／pyjamamann）

對此，新加坡移民與關卡局（Immigration and Checkpoints Authority）於24日宣布，強森溫目前已被驅逐出境，並禁止再次入境新加坡。不過，強森溫似乎並不在意，24日還上傳當天強摟亞莉安娜的影片，並寫下：「親愛的亞莉安娜格蘭德，謝謝妳讓我能和妳一起跳上黃色地毯。」

▲▼屁孩網紅強摟亞莉安娜下場出爐　他不甩爭議PO片。（圖／翻攝自Instagram／pyjamamann）

▲強森溫仍然炫耀影片，顯然毫無悔意。（圖／翻攝自Instagram／pyjamamann）

事實上，強森溫已經不是第一次做出亂入明星活動的行徑。他以「最受厭惡的巨魔」（Troll Most Hated）自稱，曾衝上凱蒂佩芮（Katy Perry）、威肯（The Weeknd）、老菸槍雙人組（The Chainsmokers）等歌手的演出舞台，是個極具爭議的網紅。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

亞莉安娜睡衣男新加坡

推薦閱讀

梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北！　豪華陣容齊聚婚宴…李明依曝新人身分

梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北！　豪華陣容齊聚婚宴…李明依曝新人身分

11/23 22:06

八點檔女星林口出車禍！騎機車遭撞倒地　「緊急送醫手術」現況曝

八點檔女星林口出車禍！騎機車遭撞倒地　「緊急送醫手術」現況曝

12小時前

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！　新人超狂背景揭曉「新郎阿公是河南王」

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！　新人超狂背景揭曉「新郎阿公是河南王」

7小時前

服務生送錯餐！哭喊「薪水不夠賠」謝金燕回答超霸氣：姐姐心大爆發

服務生送錯餐！哭喊「薪水不夠賠」謝金燕回答超霸氣：姐姐心大爆發

13小時前

黃子佼和被害人全和解！　發聲認錯：愚蠢好奇害我失去妻女與事業

黃子佼和被害人全和解！　發聲認錯：愚蠢好奇害我失去妻女與事業

11小時前

直擊／子瑜隨TWICE返韓！點頭「回家唱得很開心」　200歌迷暖送機

直擊／子瑜隨TWICE返韓！點頭「回家唱得很開心」　200歌迷暖送機

17小時前

粿粿不倫王子…工作全無！前隊友峮峮曝私下關係　認：看新聞才知

粿粿不倫王子…工作全無！前隊友峮峮曝私下關係　認：看新聞才知

8小時前

直擊／TWICE 把子瑜升到2樓！志效：給妳講1小時 7位姐姐抱住她全場啜泣

直擊／TWICE 把子瑜升到2樓！志效：給妳講1小時 7位姐姐抱住她全場啜泣

11/23 21:18

世新大學捕獲野生「英文補教名師」！招牌紅眼鏡被認出 網：很難不發現

世新大學捕獲野生「英文補教名師」！招牌紅眼鏡被認出 網：很難不發現

16小時前

TWICE 9缺1沒來！子瑜心疼：彩瑛很自責 大巨蛋震撼宣布3月加場

TWICE 9缺1沒來！子瑜心疼：彩瑛很自責 大巨蛋震撼宣布3月加場

11/23 21:41

子瑜抵韓國發文了！後台私照放送：回家真好～　16字心裡話有洋蔥

子瑜抵韓國發文了！後台私照放送：回家真好～　16字心裡話有洋蔥

12小時前

看「台灣測速照相地圖」比監獄密度高！陳為民108字撂重話：國恥

看「台灣測速照相地圖」比監獄密度高！陳為民108字撂重話：國恥

11/23 15:26

熱門影音

Momo.定延表演中打滑　Sana「毛巾鋪地」救援

Momo.定延表演中打滑　Sana「毛巾鋪地」救援
任達華跌倒

任達華跌倒
子瑜隨TWICE返韓！　點頭「回家唱得很開心」

子瑜隨TWICE返韓！　點頭「回家唱得很開心」
獻給台灣ONCE的〈ONE SPARK〉 TWICE世巡首放「35秒煙火秀」

獻給台灣ONCE的〈ONE SPARK〉 TWICE世巡首放「35秒煙火秀」
范冰冰大爆哭　視訊簽收金馬獎座

范冰冰大爆哭　視訊簽收金馬獎座
子瑜獨自在高雄世運奔跑　「2025夢想實現」超催淚

子瑜獨自在高雄世運奔跑　「2025夢想實現」超催淚
Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理
TWICE高雄安可曲　加碼經典〈TT〉

TWICE高雄安可曲　加碼經典〈TT〉
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧　取團名SML唱〈Golden〉

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧　取團名SML唱〈Golden〉
TWICE唱〈日不落〉　在台灣才聽得到！

TWICE唱〈日不落〉　在台灣才聽得到！
范冰冰奪金馬女主角　爆哭脫口：GAN（？）

范冰冰奪金馬女主角　爆哭脫口：GAN（？）
TWICE〈What is Love?〉 帶子瑜出來好好哭＞＜

TWICE〈What is Love?〉 帶子瑜出來好好哭＞＜
李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

看更多

【生日變忌日】機車直行突遇賓士左轉　23歲騎士卡車底不治

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前0

屁孩網紅強摟亞莉安娜下場出爐！　他不甩爭議PO片：一起跳上黃毯

1小時前1

嘻小瓜合照TWICE子瑜「是我先看到的」！　曝13年前讓她站C位

3小時前82

汪小菲直播首認Mandy懷孕！　被問「你家孕婦呢」脫口洩喜訊

3小時前135

子瑜媽發文致謝！後台塞滿食物餵食TWICE　「有種嫁女兒的感動」

4小時前22

小鐘爆周杰倫寫〈世界末日〉內幕！　吳宗憲氣炸翻臉：我完全破防

4小時前0

「有名的鬼」幾乎是女鬼　兩廳院「2026 TIFA」集結9國106場演出

4小時前32

唐玲對抗病魔6年！罹胃癌末期「2大手術化療8次」　新造型藏洋蔥

4小時前50

黃子佼宣布「全數和解」　#MeToo吹哨者發聲：不包含性騷受害女孩

5小時前0

直擊／SJ利特來了！唱大巨蛋3天：收到滿滿愛　朝粉絲衝去擊掌簽名

5小時前0

57歲蕭薔「內臟脂肪1」秀火辣22吋水蛇腰！　特地飛澳門近況曝光

讀者迴響

熱門新聞

  1. 梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北婚宴　李明依曝新人身分
    11/23 22:064452
  2. 八點檔女星林口出車禍！騎機車遭撞倒地
    12小時前106
  3. 港台巨星齊聚台北世紀婚禮！新人超狂背景揭曉
    7小時前2621
  4. 服務生送錯餐「謝金燕回答超霸氣」
    13小時前5214
  5. 黃子佼和被害人全和解
    11小時前8850
  6. 直擊／子瑜隨TWICE返韓！點頭「回家唱得很開心」　200歌迷暖送機
    17小時前206
  7. 粿粿不倫王子…工作全無！前隊友峮峮曝私下關係
    8小時前2827
  8. 直擊／TWICE 把子瑜升到2樓！志效：給妳講1小時 7位姐姐抱住她全場啜泣
    11/23 21:182613
  9. 世新大學捕獲野生「英文補教名師」
    16小時前61
  10. TWICE 9缺1沒來！子瑜心疼：彩瑛很自責 大巨蛋震撼宣布3月加場
    11/23 21:412212
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合