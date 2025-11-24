屁孩網紅強摟亞莉安娜下場出爐！　他不甩爭議PO片：一起跳上黃毯

記者蔡宜芳／綜合報導

美國女歌手亞莉安娜格蘭德（Ariana Grande）13日出席《魔法壞女巫：第二部 (Wicked: For Good)》的新加坡首映會時，遭到26歲網紅「睡衣男（Pyjama Man）」強森溫（Johnson Wen）強摟。男方隨後被捕並監禁，下場也於24日出爐。

▲亞莉安娜日前在活動上被強森溫強行摟抱。（圖／翻攝自Instagram／arianagrande、pyjamamann）

強森溫13日在亞莉安娜現身星光大道時，突然從人群中跳過圍欄，衝上前去強行摟住亞莉安娜，讓對方嚇了一跳。所幸同行的英國女演員辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）及時介入，將亞莉安娜抱到自己懷中，隨後，強森溫便被保鑣抓住，並因公共滋擾罪被判處九天監禁。

▲強森溫闖入星光大道。（圖／翻攝自Instagram／pyjamamann）

對此，新加坡移民與關卡局（Immigration and Checkpoints Authority）於24日宣布，強森溫目前已被驅逐出境，並禁止再次入境新加坡。不過，強森溫似乎並不在意，24日還上傳當天強摟亞莉安娜的影片，並寫下：「親愛的亞莉安娜格蘭德，謝謝妳讓我能和妳一起跳上黃色地毯。」

▲強森溫仍然炫耀影片，顯然毫無悔意。（圖／翻攝自Instagram／pyjamamann）

事實上，強森溫已經不是第一次做出亂入明星活動的行徑。他以「最受厭惡的巨魔」（Troll Most Hated）自稱，曾衝上凱蒂佩芮（Katy Perry）、威肯（The Weeknd）、老菸槍雙人組（The Chainsmokers）等歌手的演出舞台，是個極具爭議的網紅。