ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

舒淇曾為懷孕停工1年無果！考慮領養
斷崖式降溫來了！明晚急凍剩12度
王心凌美國開唱！「辣跳椅子舞」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

梁朝偉 邱淑貞 李明依 子瑜 陳為民 鹿晗 王彩樺 Lisa

徐若瑄罕吐抗癌心聲！　「我沒有放棄自己」台下哭成淚海

▲▼徐若瑄舉行暌違一年半的專場演出。（圖／索尼音樂、Billboard Live TAIPEI提供）

徐若瑄舉行暌違一年半的專場演出。（圖／索尼音樂、Billboard Live TAIPEI提供）

記者翁子涵／台北報導

Vivian徐若瑄昨晚（23日）在Billboard Live Taipei舉行暌違一年半的專場演出「Vivian Live」，以一套充滿設計感的藍綠色連身洋裝現身，飆唱〈敬女人〉和〈狠狠愛〉開場，她開心和全場打招呼：「大家好！昨天我在金馬獎是演員，今天我是愛唱歌的歌手Vivian！相隔了一年半這麼久才再開專場，我真的很想大家。」

▲▼徐若瑄演唱不少私房歌單。（圖／索尼音樂、Billboard Live TAIPEI提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼徐若瑄演唱不少私房歌單。（圖／索尼音樂、Billboard Live TAIPEI提供）

▲▼徐若瑄舉行暌違一年半的專場演出。（圖／索尼音樂、Billboard Live TAIPEI提供）

她也透露這次歌單完全是「粉絲客製化」，為此她悄悄在粉絲社群裡「潛水」了整整兩個月，只為蒐集大家最想聽的歌，她說：「有些歌陪著他們走過人生重要階段，我看了非常感動。就算只有一個人提到，我也願意為他唱。」她坦言這份貼心的密藏歌單讓她排了又排，直到確定約19首曲目後，她才直呼：「終於能浮出水面、能呼吸了。」

這次Vivian更安排了近20分鐘的不插電演出，也首次在舞台上吉他自彈自唱〈我的煩惱是你〉，她透露：「我平常在家就常抱著吉他，這次想把最真實的自己帶上舞台，獻給每一位特別到場的人。」在演唱為歌迷所寫的歌曲〈翅膀〉之前，她感性說：「將近2年前，我經歷了喉嚨的手術，但我沒有放棄，在這途中我遇了很多幫助我的人，今天我還能在這裡唱歌給大家聽，想跟大家說，千萬不要放棄自己。」台下粉絲感動落淚，哭成一片淚海，隨後響起〈翅膀〉的旋律，氣氛動人。

Vivian選擇以動人的〈別人的〉為整晚演出畫下美麗的句點，Vivian並加碼歌曲，把原定75分鐘的內容，唱到150分鐘，更讓粉絲都大呼：「值回票價！」
 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Vivian徐若瑄

推薦閱讀

梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北！　豪華陣容齊聚婚宴…李明依曝新人身分

梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北！　豪華陣容齊聚婚宴…李明依曝新人身分

22小時前

八點檔女星林口出車禍！騎機車遭撞倒地　「緊急送醫手術」現況曝

八點檔女星林口出車禍！騎機車遭撞倒地　「緊急送醫手術」現況曝

8小時前

服務生送錯餐！哭喊「薪水不夠賠」謝金燕回答超霸氣：姐姐心大爆發

服務生送錯餐！哭喊「薪水不夠賠」謝金燕回答超霸氣：姐姐心大爆發

9小時前

黃子佼和被害人全和解！　發聲認錯：愚蠢好奇害我失去妻女與事業

黃子佼和被害人全和解！　發聲認錯：愚蠢好奇害我失去妻女與事業

7小時前

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！　新人超狂背景揭曉「新郎阿公是河南王」

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！　新人超狂背景揭曉「新郎阿公是河南王」

3小時前

直擊／子瑜隨TWICE返韓！點頭「回家唱得很開心」　200歌迷暖送機

直擊／子瑜隨TWICE返韓！點頭「回家唱得很開心」　200歌迷暖送機

13小時前

直擊／TWICE 把子瑜升到2樓！志效：給妳講1小時 7位姐姐抱住她全場啜泣

直擊／TWICE 把子瑜升到2樓！志效：給妳講1小時 7位姐姐抱住她全場啜泣

23小時前

粿粿不倫王子…工作全無！前隊友峮峮曝私下關係　認：看新聞才知

粿粿不倫王子…工作全無！前隊友峮峮曝私下關係　認：看新聞才知

4小時前

世新大學捕獲野生「英文補教名師」！招牌紅眼鏡被認出 網：很難不發現

世新大學捕獲野生「英文補教名師」！招牌紅眼鏡被認出 網：很難不發現

12小時前

TWICE 9缺1沒來！子瑜心疼：彩瑛很自責 大巨蛋震撼宣布3月加場

TWICE 9缺1沒來！子瑜心疼：彩瑛很自責 大巨蛋震撼宣布3月加場

22小時前

看「台灣測速照相地圖」比監獄密度高！陳為民108字撂重話：國恥

看「台灣測速照相地圖」比監獄密度高！陳為民108字撂重話：國恥

11/23 15:26

子瑜抵韓國發文了！後台私照放送：回家真好～　16字心裡話有洋蔥

子瑜抵韓國發文了！後台私照放送：回家真好～　16字心裡話有洋蔥

8小時前

熱門影音

獻給台灣ONCE的〈ONE SPARK〉 TWICE世巡首放「35秒煙火秀」

獻給台灣ONCE的〈ONE SPARK〉 TWICE世巡首放「35秒煙火秀」
范冰冰大爆哭　視訊簽收金馬獎座

范冰冰大爆哭　視訊簽收金馬獎座
任達華跌倒

任達華跌倒
TWICE〈What is Love?〉 帶子瑜出來好好哭＞＜

TWICE〈What is Love?〉 帶子瑜出來好好哭＞＜
蔡淑臻和「女兒」爭女配　她笑喊：就看評審囉～

蔡淑臻和「女兒」爭女配　她笑喊：就看評審囉～
范冰冰奪金馬女主角　爆哭脫口：GAN（？）

范冰冰奪金馬女主角　爆哭脫口：GAN（？）
王品澔金馬獎露面 避談不倫簡廷芮風波

王品澔金馬獎露面 避談不倫簡廷芮風波
《眾生相》李駿碩奪最佳導演　向台下男友告白：I Love You

《眾生相》李駿碩奪最佳導演　向台下男友告白：I Love You
TWICE唱〈日不落〉　在台灣才聽得到！

TWICE唱〈日不落〉　在台灣才聽得到！
陳意涵自爆「衣服快掉了」　頒的獎「剛好老公也入圍」

陳意涵自爆「衣服快掉了」　頒的獎「剛好老公也入圍」
曾敬驊得獎從台上哭到後台　曝小時候外號「愛哭的」

曾敬驊得獎從台上哭到後台　曝小時候外號「愛哭的」
蔡淑臻想得金鐘獎：給支持者最好的回報

蔡淑臻想得金鐘獎：給支持者最好的回報
子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

張震二度奪影帝！激動上台　謝謝妻女支持：盡力做到我最好

張震二度奪影帝！激動上台　謝謝妻女支持：盡力做到我最好

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

看更多

范冰冰大爆哭　視訊簽收金馬獎座

即時新聞

剛剛
剛剛
48分鐘前0

小鐘爆周杰倫寫〈世界末日〉內幕！　吳宗憲氣炸翻臉：我完全破防

52分鐘前0

「有名的鬼」幾乎是女鬼　兩廳院「2026 TIFA」集結9國106場演出

54分鐘前0

唐玲對抗病魔6年！罹胃癌末期「2大手術化療8次」　新造型藏洋蔥

57分鐘前0

黃子佼宣布「全數和解」　#MeToo吹哨者發聲：不包含性騷受害女孩

1小時前0

直擊／SJ利特來了！唱大巨蛋3天：收到滿滿愛　朝粉絲衝去擊掌簽名

1小時前0

57歲蕭薔「內臟脂肪1」秀火辣22吋水蛇腰！　特地飛澳門近況曝光

1小時前0

AAA下周登場！首移師高雄舉辦　史上最豪華卡司一次看

1小時前0

《RM》親吻遊戲惹議！　梁世燦「要求安恩真親臉」挨轟性騷擾

1小時前0

徐若瑄罕吐抗癌心聲！　「我沒有放棄自己」台下哭成淚海

2小時前0

伍佰7度攻雄蛋開唱！　全場嗨玩「波浪舞」加碼曝喜訊

讀者迴響

熱門新聞

  1. 梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北婚宴　李明依曝新人身分
    22小時前4452
  2. 八點檔女星林口出車禍！騎機車遭撞倒地
    8小時前106
  3. 服務生送錯餐「謝金燕回答超霸氣」
    9小時前5014
  4. 黃子佼和被害人全和解
    7小時前8650
  5. 港台巨星齊聚台北世紀婚禮！新人超狂背景揭曉
    3小時前2416
  6. 直擊／子瑜隨TWICE返韓！點頭「回家唱得很開心」　200歌迷暖送機
    13小時前206
  7. 直擊／TWICE 把子瑜升到2樓！志效：給妳講1小時 7位姐姐抱住她全場啜泣
    23小時前2613
  8. 粿粿不倫王子…工作全無！前隊友峮峮曝私下關係
    4小時前2622
  9. 世新大學捕獲野生「英文補教名師」
    12小時前61
  10. TWICE 9缺1沒來！子瑜心疼：彩瑛很自責 大巨蛋震撼宣布3月加場
    22小時前2212
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合