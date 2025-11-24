徐若瑄罕吐抗癌心聲！　「我沒有放棄自己」台下哭成淚海

▲徐若瑄舉行暌違一年半的專場演出。（圖／索尼音樂、Billboard Live TAIPEI提供）



記者翁子涵／台北報導

Vivian徐若瑄昨晚（23日）在Billboard Live Taipei舉行暌違一年半的專場演出「Vivian Live」，以一套充滿設計感的藍綠色連身洋裝現身，飆唱〈敬女人〉和〈狠狠愛〉開場，她開心和全場打招呼：「大家好！昨天我在金馬獎是演員，今天我是愛唱歌的歌手Vivian！相隔了一年半這麼久才再開專場，我真的很想大家。」

▲▼徐若瑄演唱不少私房歌單。（圖／索尼音樂、Billboard Live TAIPEI提供）



她也透露這次歌單完全是「粉絲客製化」，為此她悄悄在粉絲社群裡「潛水」了整整兩個月，只為蒐集大家最想聽的歌，她說：「有些歌陪著他們走過人生重要階段，我看了非常感動。就算只有一個人提到，我也願意為他唱。」她坦言這份貼心的密藏歌單讓她排了又排，直到確定約19首曲目後，她才直呼：「終於能浮出水面、能呼吸了。」

這次Vivian更安排了近20分鐘的不插電演出，也首次在舞台上吉他自彈自唱〈我的煩惱是你〉，她透露：「我平常在家就常抱著吉他，這次想把最真實的自己帶上舞台，獻給每一位特別到場的人。」在演唱為歌迷所寫的歌曲〈翅膀〉之前，她感性說：「將近2年前，我經歷了喉嚨的手術，但我沒有放棄，在這途中我遇了很多幫助我的人，今天我還能在這裡唱歌給大家聽，想跟大家說，千萬不要放棄自己。」台下粉絲感動落淚，哭成一片淚海，隨後響起〈翅膀〉的旋律，氣氛動人。

Vivian選擇以動人的〈別人的〉為整晚演出畫下美麗的句點，Vivian並加碼歌曲，把原定75分鐘的內容，唱到150分鐘，更讓粉絲都大呼：「值回票價！」

