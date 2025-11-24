唐玲對抗病魔6年！罹胃癌末期「2大手術化療8次」　新造型藏洋蔥

記者黃庠棻／台北報導

抗癌六年、重生再出發的健康大使唐玲，為宣傳11月30日在松山文創園區 4號倉庫登場的活動，以一身華麗搶眼的「女酋長造型」登場，為今年的「抗癌嘉年華派對」揭開熱力十足的序幕，這套造型不僅富含嘉年華的狂歡張力，更象徵從深處淬煉過後的力量。

▲唐玲為「抗癌嘉年華派對」準備戰袍。（圖／唐玲提供）

唐玲表示「抗癌後的身體，就像重生的身體『打掉重練、歸零再起』。穿上原始人的樣貌，是對生命最真誠的致敬。因為我知道，走過黑暗的人，更能懂得光的方向。」這次的造型象徵「回到生命最純粹源頭」、「用重置的身體重新領受力量」、「帶領更多病友找回活下去的勇氣」。

▲唐玲為「抗癌嘉年華派對」準備戰袍。（圖／唐玲提供）

為了活動，唐玲特別請舞台服裝設計師樂家華打造戰袍，她表示「抗癌後的身體，就像被按下重置鍵，重新連線、重新編碼。回到原始人的樣貌，回到生命最初的力量，提醒自己重生不是退後，而是更自由、更勇敢的開始。」，才選擇用女酋長的造型來呈現。

▲唐玲為「抗癌嘉年華派對」準備戰袍。（圖／唐玲提供）

活動當天，唐玲將擔任開場演講嘉賓，分享經歷末期胃癌、兩次大手術、八次化療後的心路，以及如何把痛苦煉成希望。現場也開放病友與照顧者自由提問互動，她說道「很多病友想問的問題，我都會在現場陪大家，一起說、一起哭、一起笑。」

▲唐玲為「抗癌嘉年華派對」準備戰袍。（圖／唐玲提供）