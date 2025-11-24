ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
舒淇曾為懷孕停工1年無果！考慮領養
57歲蕭薔「內臟脂肪1」秀火辣22吋水蛇腰！　特地飛澳門近況曝光

記者黃庠棻／台北報導

台灣第一美女蕭薔慈善年曆迎來「30歲」，為了新的一年2026年，她推出「珍世麗彤」年曆，呼應丙午馬年，以明豔、大氣、充滿力量的內容磅礴問世。整體畫面、寓意呈現萬馬奔騰，氣勢非凡，一幀幀美人如仙的畫面，令人屏息。

▲蕭薔推出慈善義賣年曆。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

▲蕭薔推出慈善義賣年曆。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

蕭薔的大版本年曆是史上僅見的大版本豪華精印，因為剛好30年，所以取名「珍世麗彤」，她回憶「記得年曆初版於1996年，自2000年起正式開始義賣，轉眼間竟已走過三十年。這段旅程，聽來漫長，內心卻滿是溫熱的悸動。」

▲蕭薔推出慈善義賣年曆。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

▲蕭薔推出慈善義賣年曆。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

對此，蕭薔說道「每一年發行的挑戰、創新與突破，最終都化作支持公益的力量，回饋社會；因為心中有光，所以不覺時光荏苒、歲月悠悠，只餘沈甸甸的踏實與喜悅。」

▲蕭薔推出慈善義賣年曆。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

▲蕭薔推出慈善義賣年曆。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

對於馬年的詮釋，蕭薔開心表示「丙午馬年代表力量、勇敢、積極，彤是赤紅色給人熱情、鮮明的印象，也是美麗、光明的象徵，以此作為演繹，創作拍攝過程被繽紛色彩圍繞，造型陽光奔放，心情興奮且愉悅」。

▲蕭薔推出慈善義賣年曆。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

▲蕭薔推出慈善義賣年曆。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

事實上，蕭薔每年都會絞盡腦汁規劃年曆的內容，30年來不斷求新求變，這次因應馬年驛馬星動，特地拉隊到澳門取景，內外景交錯，加上紅色、金色、翡翠綠、黃色等大量明豔色的呈現，豐富的色彩、景色，加上絕美服裝、造型，配合她出神入化的肢體動作，22吋腰、內臟脂肪1，膚如凝脂的蕭美人，再度美出新高度，仙氣滿滿。

▲蕭薔推出慈善義賣年曆。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

▲蕭薔推出慈善義賣年曆。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

「珍世麗彤」不能或缺的是蕭薔行雲流水般的書法和高難度瑜珈。這次書法有王勃名作「滕王閣序」，全篇約773字，曾創造出40個成語37個典故，其中「落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色」是最著名的句子之一，蕭美人靈動俊逸筆觸，將哲人透悟的人生境界淋漓展現。

▲蕭薔推出慈善義賣年曆。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

▲蕭薔推出慈善義賣年曆。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

今年的瑜珈，蕭薔展示貼近生活的招式，觀者更易學、易做，讓瑜珈自然而然與生活融合一體，隨時隨地都能營造健康美學。揮別蛇年，蕭薔用行動力展現馬年奔騰的魅力，她形容自己的生活日常「工作旅行，自己多年熟悉的事物，多年的友情，一直維持著自己的初衷和喜歡這樣的生活方式，日日都說好日。」

▲蕭薔推出慈善義賣年曆。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

▲蕭薔推出慈善義賣年曆。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

長期以來，珍世美學與蕭薔始終關注兒童教育，婦女就業及健康，以及緊急重大災害救助。30年來所捐助單位逾百，珍世美學慈善基金會在2021捐助新冠疫情，助學台灣偏鄉學童、佛光山均頭教育機構、四川貧童，物援河南大水，及對歷史文化藝術類的捐贈（鑄佛像、建廟等），同時也送出600份護膚品呵護醫護人員。

▲蕭薔推出慈善義賣年曆。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

▲蕭薔推出慈善義賣年曆。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

