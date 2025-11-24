吳宗憲爆咻比嘟華三人同時追王婉霏！小鐘揭往事「很恨劉畊宏」原因曝光

記者孟育民／台北報導

綜藝天王吳宗憲與《咻比嘟華》成員小鐘、小馬合體，連袂上羅志祥、何美主持的中天綜合台《綜藝OK啦》，暢聊《咻比嘟華》成軍28年來的大小事。吳宗憲還爆料小鐘、小馬及劉畊宏竟同時追求過同一個女生：「《咻比嘟華》裡面只有我是正人君子，有天錄影來了一個正妹，那個女生3個人在追，就是他們三個，那個女生就是王婉霏。」

▲吳宗憲、小馬、小鐘錄製《綜藝OK啦》。（圖／中天綜合台提供）

小鐘一聽立馬還原當時狀況：「我們出外景要找人玩遊戲，發現這個女生超正的，我跟小馬想要認識她，結果畊宏看到就說『兄弟，這個我要了』！」小馬接著補充：「後來我們都有跟她留電話，有一次我打給婉霏，她一直不接，後來一接起來是畊宏，他說『你不要再打來，我們在看電影』。」

▲三人互相爆料。（圖／中天綜合台提供）

小鐘也很感激吳宗憲給成員很多資源和機會：「憲哥幫我們出唱片，還帶我們去主持《Jacky Show》，讓我們有很好的收入，所以我現在很恨劉畊宏。」這話讓主持人相當不解，小鐘才解釋：「《世界末日》賣得很好，畊宏說『下一張會賣得更厲害，但這節目形象很差，繼續主持會影響唱片銷量』，我跟小馬覺得有道理，我們就集體去跟憲哥請辭。」吳宗憲聽了也想不透他們當時怎麼會做這個決定：「以他們的酬勞來講，做一年，買房子的頭期款都有了。」

