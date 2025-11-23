ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
最美星二代是她！王彩樺愛女撞臉 Lisa「4歲被稱天生明星」　她揭擇婿條件

記者孟育民／台北報導

苗栗縣政府去年舉辦《2024苗栗音樂佳餚耶誕城》佳評如潮，今年活動再升級，打造最Chill、規模最大的《2025苗栗耶誕城》，其中12月19日、20日、21日、24日在竹南運動公園舉辦的主題音樂會，歌手名單超級吸睛，包括康康、王彩樺、徐懷鈺、彭佳慧、理想混蛋、麋先生、蕭煌奇等超過30組藝人輪番登台演出。受邀參與演出的王彩樺也很開心能共襄盛舉，也將帶著女兒黃于庭一起亮相演出，

▲▼ 王彩樺帶著黃于庭登台演出。（圖／中天電視提供）

▲王彩樺帶著黃于庭登台演出。（圖／中天電視提供）

黃于庭憑藉甜美外型而被封為「最美星二代」，對此王彩樺透露女兒小時候就被說長大會當明星：「于庭大概在4、5歲的時候，有位很有名的老師就跟我說『妳以後是星媽』，我心裡還想說怎麼可能。」



而她也是女兒出道的最大推手：「庭庭大約18歲左右的時候，我突然覺得她怎麼一夕之間變得很漂亮，有天我看她穿得很漂亮要出去，我就說『庭，妳可不可以讓媽媽拍張照』，我就拍了放臉書，結果很多人就在我的臉書留言說『妳女兒很漂亮，很像瓊瑤劇裡面的女主角，很有仙氣』。」眾人對於黃于庭不吝讚美，甚至覺得她有明星臉：「有說她像BLACKPINK的Lisa，也有人說她像袁詠儀，我自己也覺得她比較像袁詠儀。」

▲▼ 王彩樺帶著黃于庭登台演出。（圖／中天電視提供）

▲黃于庭被封「最美星二代」。（圖／中天電視提供）

因為女兒外型亮眼而被封為「國民岳母」，王彩樺表示不擔心女兒談戀愛，認為女兒喜歡、快樂最重要：「女生長大了，交男朋友是很正常的，不過我跟我老公的想法是，只要交男朋友就一定要帶回來給我們看，因為我老公看男生比較準，當然也會交代她一定要保護自己、注意安全。」

▲▼ 王彩樺帶著黃于庭登台演出。（圖／中天電視提供）

▲王彩樺對女兒交友相當大方。（圖／中天電視提供）

她也透露對未來女婿的條件要求很簡單：「女兒是我們的心頭肉、心肝寶貝，我希望對方也可以這樣來疼我的小孩，我跟我老公也會交代女兒未來的男朋友，還有就是可以吵架但不能動手，不要做不好的事情，快快樂樂談戀愛就好，其他都Ok。」

春風模仿麻吉大哥(?)

