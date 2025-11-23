ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
韓傳奇樂團復活前主唱涉47億投資詐騙案！　3萬人受害辯：不知是犯罪

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓傳奇樂團「復活」的前主唱金在熙（김재희），近日因涉嫌參與高達韓幣2000億元（約新台幣47億元）的投資詐騙案，遭到檢方移送，與其他68名嫌疑人一同被控違反《有關類似收款行為的法規》及《特定經濟犯罪加重處罰法》。

▲▼韓傳奇樂團前主唱涉47億投資詐騙案！　3萬人受害辯：不知是犯罪。（圖／翻攝自Instagram／kimjaehee0811）

▲金在熙驚爆是詐騙組織的一員。（圖／翻攝自Instagram／kimjaehee0811）

根據南韓警方調查，該組織自2022年12月至2023年8月間，在全國設立35個分支機構，非法集資韓幣2089億元（約新台幣49億元），受害者人數超過3萬人。該詐騙案的受害者中，已確認的有306人，損失金額約韓幣190億元（約新台幣4.4億元）。

據悉，金在熙在該詐騙公司中擔任副會長及內部董事，並參加了在全國各地舉辦的業務說明會，除了推廣該公司的業務外，還現場演唱以吸引投資者。金在熙從公司獲得的報酬包括韓幣1億元（約新台幣235萬元）的薪水以及價值超過韓幣6000萬元（約新台幣141萬元）的豪華轎車和其它金品，但他本人並未進行任何投資。

▲▼韓傳奇樂團前主唱涉47億投資詐騙案！　3萬人受害辯：不知是犯罪。（圖／翻攝自Instagram／kimjaehee0811）

▲金在熙在詐騙組織中擔任重要職位。（圖／翻攝自Instagram／kimjaehee0811）

該詐騙組織以「原本150%的回報」及「銀行設立的預投資」等虛假承諾來吸引投資者，實際上則是採用所謂的「龐氏騙局」手法，將新投資者的資金用來支付舊投資者的回報。金在熙在接受警方調查時表示，他並不知情，對於詐騙指控予以否認。這起事件不僅引起了社會的廣泛關注，也對金在熙的音樂事業造成了重大影響。

金在熙的哥哥金在基（김재기）原是復活樂團的第二代主唱，但在1993年因車禍去世。後來，金在熙繼承其遺志，以主唱身分加入復活樂團，完成了哥哥未能完成的作品，創下85萬張的驚人銷量。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

金在熙復活樂團龐氏騙局

陳意涵自爆「衣服快掉了」　頒的獎「剛好老公也入圍」

