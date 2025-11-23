ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
金馬62「完整得獎名單」一次看
12生肖「2026上半年運勢」
曾敬驊奪男配爆哭！哽咽許願1事
金馬慶功／張震慶功發表幸運物　奪獎宮廟地圖首公開

記者葉文正／台北報導

張震順利以《幸福之路》二度奪得金馬影帝，讓他直呼幸運，今天在慶功宴他也公布他的幸運攻略，就是每天都會去的三間宮廟，並拿回幸運物，讓他一舉得獎。

▲▼ 金馬63幸福之路慶功-張震 。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 張震慶功宴上提到自己幸福宮廟地圖    。（圖／記者黃克翔攝）

得獎後的張震說，「我這次是平常心，演幸福之路時，覺得很舒適又自在，面對表演跟以前不太一樣，我以前壓力很大，劇組中很多競爭對手在，演舞台劇後，就會懂得放鬆，也讓我更專注表演，可以好好拿捏情緒。」

▲▼ 金馬63幸福之路慶功-張震 。（圖／記者黃克翔攝）

▲張震預告明年又有許多片要等拍攝    。（圖／記者黃克翔攝）

張震說，這次就是順著導演寫的劇本去做，讓整個電影的過程流暢，《幸福之路》就變幸運，被評審們肯定，「我會因不同環境去配搭不同的表演，不可能演同樣一套，讓自己可以享受在演戲過程中。很用力去做情緒要很滿，後來發現這樣會很累，回到家後覺得很消耗，該表現的瞬間集中一次釋放就好。」

而他也公布自己幸福糖果來源，「我常常去三間宮廟，自己家旁邊的土地公廟福安宮，也會去拜聖母宮，南港的奉天宮，都是求身體健康與平安，糖果就是我的LUCKY物。」

張震也放鬆地表示，「今天蠻開心的，因為音樂跟導演都有得獎，我常常會帶他們（小孩）一起去工作，這部電影拍到去年聖誕節跟跨年，可以讓小孩看到我在做什麼，明年有好幾個電影在談，昨天沒有去金馬餐會是因為去定裝。」

張震更說，得獎之後想要好好睡一覺，現在體力沒有以前那麼好，想要好好休息，一個月只有一次可以睡到自然醒。

張震

TWICE唱〈日不落〉　在台灣才聽得到！

