訪問／藤井風藍白拖上小巨蛋！中文熱情喊：好棒棒　讚台灣好溫暖

記者吳睿慈／台北報導

日本創作才子藤井風推出新專輯《Prema》，近日接受台灣媒體訪問，聊起作品核心、創作哲學，以及來到台灣開唱的點滴，2024年在台北小巨蛋穿「藍白拖」登場，至今仍是歌迷津津樂道的話題，也在訪問中親口用中文喊「好棒棒」，笑說下次一定還要穿著藍白拖回台灣玩。

▲藤井風還記得中文「好棒棒」，讚台灣溫暖。（圖／環球音樂提供）



藤井風新專輯《Prema》貫穿「脆弱」與「力量」2種極端情緒，被問到如何在心中安放這看似衝突的面向，藤井風笑說，他反而希望自己「沒有自我」，「我想描繪光，也想描繪黑暗，這樣光才會更突出。偶爾被看到軟弱也沒關係，誠實分享理想對我來說很重要」。

粉絲都說藤井風是心靈導師，被問到最近深受啟發的文字，他分享：「不要因稱讚太開心，也不要被批評打倒。雖然很難，但努力提醒自己，所有好事壞事都是宇宙給的禮物，要盡量保持平靜。」至於如何把「放下」、「萬物一體」這些抽象觀念變成音樂？他說：「它們不一定會變成具體歌詞，但只要我用那樣的心情去唱，聽的人自然會感受到。」

▲藤井風分享新專輯創作靈感與慨念。（圖／環球音樂提供）



藤井風自2023年起展開世界巡迴，來台2次，對台北的印象是溫暖，「台北的人跟活力都很溫柔、給我一種大家心胸寬廣，很願意接納不同的人的感覺。」提到他的童年，曾覺得《神隱少女》可怕，但藤井風去年來台卻特地造訪「神隱少女取景地」九份，笑說現場完全不恐怖，比想像中熱鬧，也有溫柔的氛圍，「我喝了好喝的茶、吃點心、遇到各種人，是很棒的回憶。」藤井風更幽默說中文：「好棒棒！」承諾會再來台，「我還想穿著藍白拖再去台北玩，到時候大家一定要理我唷！也希望大家不要忘記自己的笑容，要一直幸福唷」。