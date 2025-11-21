香港跟進「限日令」？電視台突停播動畫《工作細胞》宣傳片消失了

記者陳芊秀／綜合報導

日本首相高市早苗在國會針對「台灣有事」的言論，引發中國大陸當局不滿，接連祭出旅遊警告、暫停進口水產品等，宛如下達限日令。而兩國緊張情勢蔓延到文化娛樂領域，繼中國大陸暫緩上映日本電影後，電視台「香港電台（簡稱：港台）」突然停播了動畫《工作細胞》第2季，引發議論。

▲香港電台突然停播動畫《工作細胞》。（圖／翻攝自X）

據《香港01》報導，港台先前在網站與社群平台上預告，自11月16日起，港台第31頻道的動畫時段將播出《工作細胞》第2季，且第一集已如期播出。然而，根據港台最新的節目表顯示，原訂於23日及30日播出的《工作細胞》第2季時段，已悄然改成為其他節目。

此外，港台為了宣傳動畫版《工作細胞》，特別邀請了多位醫生協助拍攝宣傳片。但21日起，港台Instagram上相關的宣傳片已經無法觀看。

針對節目變動，港台回應表示，會不時檢視節目播放安排，並強調將持續遵循《香港電台約章》，為公眾提供優質的節目與資訊。

同時日媒也關注《工作細胞》動畫在香港被停播的消息。日媒推測停播與日中關係緊張局勢有關。同時在此之前，真人電影版《工作細胞》也臨時被大陸撤檔。