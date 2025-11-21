直擊／等了10年淚崩！TWICE抵達高雄親切揮手　子瑜獨從日本飛來

記者吳睿慈／高雄報導

南韓人氣女團TWICE首度來到台灣舉辦專場演唱會，她們本週末22、23日連續兩日預計在高雄世運開唱，7位成員娜璉、定延、Momo、Sana、志效、Mina、多賢稍早抵達小港機場，7人甫現身就引起粉絲熱烈歡呼聲，她們親切打招呼揮手，在保鏢與工作人員的護送下，一路慢行前往停車場上保母車。

▼▲Momo、娜璉、志效走在前方。（圖／記者林敬旻攝）



TWICE稍早從仁川機場出發，幾位成員看起來有對高雄天氣做功課，沒有穿得太厚，多以輕便的裝扮來到南台灣，7位成員在下午2點29分步入入境大廳，Momo走在最前方，接續是娜璉、志效、定延、Sana、多賢，Mina則是穿著賽車皮外套走在最後方，她們親切地打招呼、揮揮手，全程不到3分鐘，前往停車場。

▲Sana雖戴著帽子，但美貌擋不住。（圖／記者林敬旻攝）



▲多賢親切揮手打招呼。（圖／記者林敬旻攝）



▲Mina、多賢墊後。（圖／記者劉亮亨攝）



TWICE這次來到台灣開唱，現場吸引逾1000名粉絲在場等待，除了有人凌晨就在機場外等待，也有人在機場一開門的凌晨4點就入內佔位，為維持現場秩序，主辦安排目測約30人的維安工作人員、航警則出動4到5名警力，航警表示「我們會視情況而定，看要不要增派人手。」為了維持秩序，現場還不時有霹靂小組巡邏。

至於子瑜的部分，她20日在日本出席活動，因此21日下午自己從東京飛來高雄，周媽被拍到隨行在側，待會約莫15點45分抵達小港機場。