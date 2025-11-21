炎亞綸哭了！　藏3年情緒秘密全說了…當眾震撼宣布2大喜訊

記者蔡琛儀／台北報導

炎亞綸昨（20日）歡度40歲生日，當天除了舉辦生日會，現場直接送上「雙重大驚喜」，原來是全新專輯《Ikigai》10首歌全面無預警上架，並公布海外巡迴將在12月於泰國起跑，以及YouTuber頻道《我偷偷升級》將同步啟動，帶粉絲看見他的CEO日常。

▲炎亞綸被粉絲逼哭 。（圖／晴空鳥提供）

這場生日會以「大型企業徵才大會」概念打造，呼應他近年創業的身份，自創「司機、行政助理、情緒保全、垃圾分類員」等角色，象徵CEO的生活與心理需求。他表示今年生日會不以演出為主，而是希望大家把重點放在新專輯的音樂世界，唯一生日願望則是「身邊的人都健康」。活動尾聲還有來自香港、澳門、日本、南韓的粉絲跨海相挺，集體送上手寫卡片，他在台上讀到落淚，現場哭成一片。

耗時三年的《Ikigai》同步上架，「Ikigai」是日本的生活哲學，意指「生存的價值」，他形容這張專輯像生命切片，從放慢腳步到重新面對自己，再把情緒化成音樂，專輯由陳珊妮監製，並邀請蘇珮卿、劉家凱等音樂人共同編曲。炎亞綸表示：「珊妮老師對聲音的細緻度極高，她解析音樂的維度比一般人多好幾層，常能聽出我忽略的細節，也帶我從不同角度重新理解一首歌。」

▲▼炎亞綸舉辦生日會。（圖／晴空鳥提供）

在她的調整下，炎亞綸的唱腔被帶回更真實的狀態；而葛大為則像「親密的旁觀者」，將他三年的情緒、生活與秘密完整寫進詞裡，貼合度高到他一句都沒修改，「這張專輯從旋律到文字都沒有矯飾，是誠實交付給聽眾的量心之作。」

首波主打〈世上會有對的分手〉探討「不傷害彼此的分開」。炎亞綸坦言許多人成熟後仍在關係裡反覆受傷，提出「分開反而是更愛對方」的想法，強調放手不是失敗，而是成熟的情感選擇。