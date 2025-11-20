ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

金宇彬、申敏兒相伴走過「2年抗癌黑暗期」
一周氣溫圖出爐
賓賓哥點名圤智雨「假冒家長檢舉」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

四葉草 吳建豪 楊又穎 林鴒 應采兒 陳小春 光熙 太陽

75歲翁倩玉見「20歲嫩樣」羞喊：天啊！　曝凍齡秘訣：生氣會皮膚黑、內臟硬

記者蕭采薇／台北報導

1970年的大阪萬國博覽會，不僅是日本經濟起飛的象徵，更是一代人對未來世界的無限想像。如今，一部塵封半世紀的珍貴影像《萬博追踪》，在數位修復後重現大銀幕，並於20日在台灣舉行首映。片中女主角、現年75歲的「玉女國寶」翁倩玉特地返台出席，當銀幕上浮現20歲的自己，翁倩玉害羞又感動地直呼：「天啊！記憶都回來了！」

▲翁倩玉出席《萬博追踪》台灣首映記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲翁倩玉出席《萬博追踪》台灣首映記者會。（圖／記者林敬旻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

《萬博追踪》記錄了1970年大阪萬博的盛況，也捕捉了翁倩玉20歲時的清純模樣。她笑說：「看到這部片才發現半個世紀已經過去了，很開心在銀幕上見到20歲的自己，想不到我拍戲已經這麼多年了。」

回憶起當年的拍攝點滴，翁倩玉透露，由於當時萬博會場人潮洶湧，劇組採取了「游擊式」的拍攝手法。「當年是游擊式的方式拍攝，要躲在各處拍攝，不然會被發現，只要有人發現就必須換地方拍。」她坦言這是一種另類的壓力，但也激發了許多即興表演。

▲翁倩玉出席《萬博追踪》台灣首映記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲翁倩玉出席《萬博追踪》台灣首映記者會。（圖／記者林敬旻攝）

片中，翁倩玉不僅在萬博會場穿梭，更遠赴北海道雪地取景。她笑說：「我那時候踩高跟鞋在雪地跑耶！我一輩子沒做過這種事，就拍電影的時候才會發生。」也讓她對當年的萬博留下深刻印象。「那時候大家都是在看未來的故事，纜車都是圓的，好像有種到未來都市的感覺。當時是從1970年帶的萬博是看未來，現在的萬博是回歸原來地球的自然，我們現在都是在自然裡面，要自然、乾淨的活下去。」

《萬博追踪》今年夏天在大阪上映時，掀起一陣旋風，電影票一開賣就秒殺，更被日媒封為「幻の映画」。翁倩玉透露，當時她出現在萬博現場，被許多粉絲認出，她立刻用手比出「噓」的手勢，希望不要造成騷動。她笑說：「平常粉絲要求合照，我一定都是來者不拒，但如果要搭車我就沒辦法了！」

▲翁倩玉出席《萬博追踪》台灣首映記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲翁倩玉出席《萬博追踪》台灣首映記者會。（圖／記者林敬旻攝）

國家影視聽中心董事長褚明仁表示，這部片在今年大阪世博期間於當地首映，引起日本媒體、影迷的廣大迴響與熱議，更證明一部老電影所承載的時代記憶與共鳴，是超越國界的。「誠如我們常強調的：電影修復的不只是一格格底片，而是整個時代的靈魂。」他強調，《萬博追踪》在大阪首映的成功，擴大了未來數位修復片推廣的視野，是深具意義的一個新里程碑。

首映會上，國家影視聽中心為翁倩玉準備了一份「神秘彩蛋」——一段典藏的台影新聞片「電視明星翁倩玉」。這段一分多鐘的影像攝於民國54年12月21日，記錄了當年僅15歲的「旅日電視紅星」翁倩玉結束旅日行程、自東京返國的畫面。大批媒體在機場迎接，更捕捉到她與紅極一時的台灣影星「寶島玉女」張美瑤夢幻同框的珍貴瞬間。

▲《萬博追踪》翁倩玉看到珍貴影像激動不已。（圖／國家影視聽中心提供）

▲台影新聞片「電視明星翁倩玉」中，記錄當時年僅15歲的「旅日電視紅星」翁倩玉。（圖／國家影視聽中心提供）

看到這段珍貴影像，翁倩玉激動不已，直呼：「回憶都回來了！很謝謝大家一起在這裡，聊我很開心的拍攝記憶。」她感謝自己有幸被觀眾支持喜愛，也感謝影視聽中心保留下自己許多年輕時期的影片，如同《萬博追踪》一樣，這些畫面封存了無法倒帶重來的過去，卻也因此讓人懂得更珍惜當下。

▲《萬博追踪》翁倩玉看到珍貴影像激動不已。（圖／國家影視聽中心提供）

▲翁倩玉看到珍貴影像激動不已。（圖／國家影視聽中心提供）

現年75歲的翁倩玉，狀態仍維持得相當好，她大方分享自己的保養心法：「我們不要看後面，後面是歷史，那是不能改的，我們要看前面，不要怕失敗，利用所有機會學好，向前走人生就會更好。」她更以豁達的態度看待人生：「開心和生氣都是過24小時，你要選哪個？開心一切都會好，生氣皮膚會黑內臟會硬，肚子總是撐的東西也吃不出味道，要知道找個辦法原諒，人生最難做的事情就是原諒。」

▲《萬博追踪》翁倩玉看到珍貴影像激動不已。（圖／國家影視聽中心提供）

▲翁倩玉和55年前的自己同框，笑稱時間真的過好快。（圖／國家影視聽中心提供）

翁倩玉今年將與陳意涵一同擔任金馬獎頒獎嘉賓，頒發最佳原創電影音樂與最佳原創電影歌曲。她透露現在緊張得不得了：「我身邊的工作團隊很緊張，因為發音要對，Title要對、發音要對、名字要講對。」金馬獎後，翁倩玉將返回日本，預計12月底才會再度來台宣傳新片《陽光女子合唱團》。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

翁倩玉萬博追踪

推薦閱讀

粿粿工作全無「SWAG出手了」！平台證實：隨時歡迎 有望給優渥條件

粿粿工作全無「SWAG出手了」！平台證實：隨時歡迎 有望給優渥條件

14小時前

粿粿、家寧被SWAG鎖定！6爭議名人破尺度轉身…她上演「火車便當」

粿粿、家寧被SWAG鎖定！6爭議名人破尺度轉身…她上演「火車便當」

10小時前

Sandy主持外景大遲到！「來賓是徐乃麟」急視訊道歉…曝原因：快瘋了

Sandy主持外景大遲到！「來賓是徐乃麟」急視訊道歉…曝原因：快瘋了

11小時前

快訊／金宇彬、申敏兒要結婚了！愛情長跑10年「12月20日辦婚禮」

快訊／金宇彬、申敏兒要結婚了！愛情長跑10年「12月20日辦婚禮」

9小時前

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

2小時前

王俐人自助吧打包遭制止「爆氣留一星」！網友反挺店家　老闆出面道歉

王俐人自助吧打包遭制止「爆氣留一星」！網友反挺店家　老闆出面道歉

4小時前

青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人

青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人

11/19 22:01

前女友是鄭爽！胡彥斌「海邊親吻」小16歲網紅…她美得像AI爆紅

前女友是鄭爽！胡彥斌「海邊親吻」小16歲網紅…她美得像AI爆紅

12小時前

邊荷律狂瘦「經紀人急下進食令」　無奈喊話：認真吃東西！

邊荷律狂瘦「經紀人急下進食令」　無奈喊話：認真吃東西！

11/19 22:09

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了：我還在唱給你們聽

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了：我還在唱給你們聽

11/18 23:54

身家10億女星離婚2年！　突拋震撼彈「再嫁前夫」根本八點檔

身家10億女星離婚2年！　突拋震撼彈「再嫁前夫」根本八點檔

8小時前

籃籃遭胡瓜誤觸胸部惹議！小禎意外爆「有男友」　親發聲揭情況

籃籃遭胡瓜誤觸胸部惹議！小禎意外爆「有男友」　親發聲揭情況

11/19 17:40

熱門影音

劉品言生了！曝她鼻高腳長　連晨翔幸福笑：是女兒傻瓜

劉品言生了！曝她鼻高腳長　連晨翔幸福笑：是女兒傻瓜
范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！
恩利唱庾澄慶〈情非得已〉　許願「下次跟我爸同台」

恩利唱庾澄慶〈情非得已〉　許願「下次跟我爸同台」
湯姆克魯斯拿下生涯首座小金人　從影40年..獲頒奧斯卡終身成就獎

湯姆克魯斯拿下生涯首座小金人　從影40年..獲頒奧斯卡終身成就獎
籃籃遭胡瓜誤觸胸惹議　小禎意外爆「有男友」

籃籃遭胡瓜誤觸胸惹議　小禎意外爆「有男友」
朱孝天遭除名F4後　演唱會台上邊唱邊哭

朱孝天遭除名F4後　演唱會台上邊唱邊哭
陶晶瑩批范姜彥豐直播行為！　親向本人道歉：做了錯誤判斷

陶晶瑩批范姜彥豐直播行為！　親向本人道歉：做了錯誤判斷
哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸
《眾生相》保護級預告

《眾生相》保護級預告

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

看更多

胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟

即時新聞

剛剛
剛剛
34分鐘前60

趙露思工作室突發聲明！　鎖定17名黑粉喊告：絕不姑息

50分鐘前20

坣娜、屠穎接連離世！　郭蘅祈和萬芳緬懷開唱...一開口全場淚崩

58分鐘前0

桂綸鎂、西島秀俊演夫妻！大讚：他像大樹抓住我　溫柔互動曝光

1小時前0

狂賣60億！張鈞甯、柯汶利「情侶檔聯手」 《默殺》回歸台灣大銀幕

1小時前0

莫允雯《黑盒子》女兒罹患怪病全身器官退化　她包下整座遊樂園替女完成心願

1小時前0

15億神曲原唱來了！GIVĒON宣布1月台北開唱　感性喊話「不可能忘記你們」

1小時前0

范少勳「廁所激吻陌生女」背叛宋芸樺！　簡嫚書「正宮對小三」邵雨薇上門怒嗆

2小時前11

基努李維「顏值巔峰」回來了！《康斯坦汀》4K修復重返大銀幕　帥翻全場

2小時前85

范姜彥豐IG「曬潛水照曝近況」　鬆口真實心聲：拾起碎片面對現實

2小時前0

75歲翁倩玉見「20歲嫩樣」羞喊：天啊！　曝凍齡秘訣：生氣會皮膚黑、內臟硬

讀者迴響

熱門新聞

  1. 粿粿工作全無「SWAG出手了」！
    14小時前10497
  2. 粿粿、家寧被鎖定！6爭議名人破尺度轉戰SWAG
    10小時前4628
  3. Sandy主持外景大遲到！
    11小時前1610
  4. 快訊／金宇彬、申敏兒要結婚了！愛情長跑10年「12月20日辦婚禮」
    9小時前841
  5. SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光
    2小時前4432
  6. 王俐人自助吧打包蛋遭制止「爆氣留一星」！網友反挺店家
    4小時前5043
  7. 青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人
    11/19 22:01368
  8. 前女友是鄭爽！胡彥斌「海邊親吻擁抱」小16歲絕美網紅
    12小時前206
  9. 邊荷律狂瘦「經紀人急下進食令」
    11/19 22:09166
  10. 最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了
    11/18 23:5483
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合