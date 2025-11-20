75歲翁倩玉見「20歲嫩樣」羞喊：天啊！　曝凍齡秘訣：生氣會皮膚黑、內臟硬

記者蕭采薇／台北報導

1970年的大阪萬國博覽會，不僅是日本經濟起飛的象徵，更是一代人對未來世界的無限想像。如今，一部塵封半世紀的珍貴影像《萬博追踪》，在數位修復後重現大銀幕，並於20日在台灣舉行首映。片中女主角、現年75歲的「玉女國寶」翁倩玉特地返台出席，當銀幕上浮現20歲的自己，翁倩玉害羞又感動地直呼：「天啊！記憶都回來了！」

▲翁倩玉出席《萬博追踪》台灣首映記者會。（圖／記者林敬旻攝）



《萬博追踪》記錄了1970年大阪萬博的盛況，也捕捉了翁倩玉20歲時的清純模樣。她笑說：「看到這部片才發現半個世紀已經過去了，很開心在銀幕上見到20歲的自己，想不到我拍戲已經這麼多年了。」

回憶起當年的拍攝點滴，翁倩玉透露，由於當時萬博會場人潮洶湧，劇組採取了「游擊式」的拍攝手法。「當年是游擊式的方式拍攝，要躲在各處拍攝，不然會被發現，只要有人發現就必須換地方拍。」她坦言這是一種另類的壓力，但也激發了許多即興表演。

▲翁倩玉出席《萬博追踪》台灣首映記者會。（圖／記者林敬旻攝）

片中，翁倩玉不僅在萬博會場穿梭，更遠赴北海道雪地取景。她笑說：「我那時候踩高跟鞋在雪地跑耶！我一輩子沒做過這種事，就拍電影的時候才會發生。」也讓她對當年的萬博留下深刻印象。「那時候大家都是在看未來的故事，纜車都是圓的，好像有種到未來都市的感覺。當時是從1970年帶的萬博是看未來，現在的萬博是回歸原來地球的自然，我們現在都是在自然裡面，要自然、乾淨的活下去。」

《萬博追踪》今年夏天在大阪上映時，掀起一陣旋風，電影票一開賣就秒殺，更被日媒封為「幻の映画」。翁倩玉透露，當時她出現在萬博現場，被許多粉絲認出，她立刻用手比出「噓」的手勢，希望不要造成騷動。她笑說：「平常粉絲要求合照，我一定都是來者不拒，但如果要搭車我就沒辦法了！」

▲翁倩玉出席《萬博追踪》台灣首映記者會。（圖／記者林敬旻攝）

國家影視聽中心董事長褚明仁表示，這部片在今年大阪世博期間於當地首映，引起日本媒體、影迷的廣大迴響與熱議，更證明一部老電影所承載的時代記憶與共鳴，是超越國界的。「誠如我們常強調的：電影修復的不只是一格格底片，而是整個時代的靈魂。」他強調，《萬博追踪》在大阪首映的成功，擴大了未來數位修復片推廣的視野，是深具意義的一個新里程碑。

首映會上，國家影視聽中心為翁倩玉準備了一份「神秘彩蛋」——一段典藏的台影新聞片「電視明星翁倩玉」。這段一分多鐘的影像攝於民國54年12月21日，記錄了當年僅15歲的「旅日電視紅星」翁倩玉結束旅日行程、自東京返國的畫面。大批媒體在機場迎接，更捕捉到她與紅極一時的台灣影星「寶島玉女」張美瑤夢幻同框的珍貴瞬間。

▲台影新聞片「電視明星翁倩玉」中，記錄當時年僅15歲的「旅日電視紅星」翁倩玉。（圖／國家影視聽中心提供）

看到這段珍貴影像，翁倩玉激動不已，直呼：「回憶都回來了！很謝謝大家一起在這裡，聊我很開心的拍攝記憶。」她感謝自己有幸被觀眾支持喜愛，也感謝影視聽中心保留下自己許多年輕時期的影片，如同《萬博追踪》一樣，這些畫面封存了無法倒帶重來的過去，卻也因此讓人懂得更珍惜當下。

▲翁倩玉看到珍貴影像激動不已。（圖／國家影視聽中心提供）

現年75歲的翁倩玉，狀態仍維持得相當好，她大方分享自己的保養心法：「我們不要看後面，後面是歷史，那是不能改的，我們要看前面，不要怕失敗，利用所有機會學好，向前走人生就會更好。」她更以豁達的態度看待人生：「開心和生氣都是過24小時，你要選哪個？開心一切都會好，生氣皮膚會黑內臟會硬，肚子總是撐的東西也吃不出味道，要知道找個辦法原諒，人生最難做的事情就是原諒。」

▲翁倩玉和55年前的自己同框，笑稱時間真的過好快。（圖／國家影視聽中心提供）

翁倩玉今年將與陳意涵一同擔任金馬獎頒獎嘉賓，頒發最佳原創電影音樂與最佳原創電影歌曲。她透露現在緊張得不得了：「我身邊的工作團隊很緊張，因為發音要對，Title要對、發音要對、名字要講對。」金馬獎後，翁倩玉將返回日本，預計12月底才會再度來台宣傳新片《陽光女子合唱團》。