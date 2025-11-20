一隻阿圓除刺青「聞到烤肉味」　揭內心轉變：只要是自己都喜歡

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber一隻阿圓以旅遊、美食等主題影片走紅，平時除了用心經營頻道，也會透過社群與粉絲分享日常，今年9月她在IG上傳短片，記錄自己去除刺青的過程，今（20）日再度在社群分享第二次雷射的過程，影片中她強忍疼痛的模樣，全被拍了下來。

▲一隻阿圓除刺青。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

影片中可見到，阿圓試圖以「遇到痛苦的事情就要微笑」來自我激勵，但隨著雷射進行，她坦言甚至「已經聞到烤肉的味道」，一度痛到快受不了。所幸療程結束後，她表示雖然皮膚紅紅的，但痛感似乎比第一次稍微減輕，後續約五到七天會開始結痂，屆時便能進行保養修復。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲一隻阿圓分享除刺青的過程。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

針對許多粉絲好奇「為什麼捨得把刺青除掉？」阿圓也揭露內心的轉變。她回憶起過去的自己，對待喜愛的人事物總是認為一定要明目張膽的告訴全世界，證明這個東西是她的。然而，隨著年歲增長與心境變化，現在的她認為，其實將喜歡這份情感放在心裡，也是一件很浪漫的事情。

▲一隻阿圓分享除刺青的成果。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

儘管正在經歷去除刺青的過度期，阿圓表示她對於過去與現在的自己，都抱持著全然的接納與喜愛。她感性地表示，無論是以前那個身上帶有刺青的自己，還是現在看著刺青慢慢變淡的自己，「只要是我，我覺得自己都很喜歡。」她也向粉絲喊話，希望大家無論處於什麼階段，都能夠像她一樣，喜歡自己的樣子。