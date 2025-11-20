《星光大道》歌手健康亮紅燈！　重感冒後「驚見鼻腔腫塊」工作停擺

記者張筱涵／綜合報導

第三屆《華人星光大道》亞軍歌手徐暐翔19日發布影片，宣布自己的第二張專輯確定延至明年發行。他坦言錄音進度因健康狀況全面停擺，甚至一度擔心可能無法再正常唱歌，語氣中充滿無力與不捨。

▲徐暐翔鼻腔內長腫塊。（圖／翻攝自Instagram／vash_hsu1105）



徐暐翔透露，自己在9月底患上嚴重感冒，喉嚨發炎、咳嗽與鼻涕倒流症狀持續不退，雖然第一時間就看醫生，也逐漸不再咳嗽、喉嚨不再紅腫，但鼻音卻始終揮之不去：「我做了所有能做的嘗試，可是鼻音到現在都還消不掉。」後來到最後一家診所接受內視鏡檢查，醫師發現鼻腔內有腫塊，並立刻將他轉診至台大醫院做切片，「沒想到安排切片的那一天，正好是我生日」，面對突如其來的狀況，他形容這段期間內心「非常混亂」。

想到老師與同事們為專輯投入大量時間聽歌、討論，他卻在錄音前夕出現狀況讓全盤計畫停擺，對此感到深深自責：「每天睡前都期待，會不會隔天醒來就好了？」但每次走進錄音室，都依然帶著鼻音，真的很無助：「連平時練唱都能打擊我。」

所幸切片報告結果顯示腫塊為良性，僅是長期鼻涕倒流引起的淋巴組織增生，醫師也表示可透過手術改善，與公司討論後，他們決定暫停所有錄音行程，待聲音完全恢復後再繼續製作專輯。徐暐翔向歌迷致歉：「請再給我一點時間，也給這張專輯一點時間。我相信這段等待最後會非常值得。」

在貼文中，徐暐翔引用井上雄彥漫畫《REAL》的情節，把失去歌唱能力比喻成短跑選手失去雙腿，並寫下：「麻煩大家再等等我，等我把腿接上，這些等待會值得的。」

藝人與歌手們也紛紛留言力挺，包括李岳「好聲音值得被等待」、閻奕格「多休息、早日康復」、那那大師「滿滿祝福」、柏霖「等你」。粉絲則暖心留言「身體最重要」、「幾年都願意等」、「暐翔加油，後年金曲歌王會是你」、「願意等你的人都是在乎你的人」。