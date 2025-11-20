ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

孫生宣布「再打造反骨男孩」
一周氣溫圖出爐
瑀熙美國機場遇到黑車　驚險過程曝
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

四葉草 吳建豪 楊又穎 林鴒 應采兒 陳小春 光熙 太陽

粿粿工作全無「SWAG出手了」！平台證實：隨時歡迎 有望給優渥條件

獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」　SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來

▲粿粿有啦啦隊背景，也擅長直播互動，被認為很有潛力。（翻攝自粿粿IG）

圖文／鏡週刊

粿粿為了愛王子，不惜自毀和范姜彥豐的家庭，連努力打拼來的事業，也跌至谷底，手上幾乎沒有演藝工作。但主打成人影音內容的平台SWAG在此時雪中送炭，對她發出合作邀約，除了看中粿粿的話題外，也期望能夠藉此鼓勵跌倒的人再站起來。

粿粿和王子搞出婚內外遇，讓老公范姜彥豐綠雲罩頂，更是親上火線揭發妻子外遇。據悉，3人目前私下協商中，希望能走向不上法院的結果，但粿粿賠錢幾乎是確定的條件，只是當前粿粿因醜聞工作全無，且據悉她還有幫王子賠償的打算，經濟能力出現危機，

[廣告]請繼續往下閱讀...

但成人平台SWAG就看中粿粿的潛力，除了有啦啦隊的甜美外表，粿粿也擅長直播和粉絲互動，加上黑紅也是紅的流量，讓平台鎖定邀請粿粿開台，內容形式全部不拘，只要粿粿點頭就好，有望給出優渥條件。

獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」　SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來

▲粿粿鬧出外遇，反而讓成人平台看中她的話題性，計畫邀約她開台。（翻攝自粿粿IG）

而本刊向平台內部查證，獲得了「還在研議中」的答案，但SWAG也向本刊表示，「只要內容合法，隨時歡迎粿粿，SWAG一直很歡迎有想法、有創意的人加入。我們平台不會預設立場，任何人都能用創作重新定義自己。」雖然粿粿答應的機率不高，但起碼還有最後一條生路，可以讓她繼續演藝事業再出發。


更多鏡週刊報導

黑紅也是紅！她建議粿粿與家寧「搞組合」　3字團名酸度爆表
 陳沂批王子道歉聲明邏輯矛盾　再嗆代表作是「沒當兵、破壞別人家庭」
 蠻相信對方！粿粿掛保證「不可能出軌」片段被挖出　網驚呼：小S是仙姑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊，粿粿

推薦閱讀

粿粿工作全無「SWAG出手了」！平台證實：隨時歡迎 有望給優渥條件

粿粿工作全無「SWAG出手了」！平台證實：隨時歡迎 有望給優渥條件

3小時前

青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人

青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人

13小時前

前女友是鄭爽！胡彥斌「海邊親吻」小16歲網紅…她美得像AI爆紅

前女友是鄭爽！胡彥斌「海邊親吻」小16歲網紅…她美得像AI爆紅

2小時前

邊荷律狂瘦「經紀人急下進食令」　無奈喊話：認真吃東西！

邊荷律狂瘦「經紀人急下進食令」　無奈喊話：認真吃東西！

13小時前

籃籃遭胡瓜誤觸胸部惹議！小禎意外爆「有男友」　親發聲揭情況

籃籃遭胡瓜誤觸胸部惹議！小禎意外爆「有男友」　親發聲揭情況

18小時前

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了：我還在唱給你們聽

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了：我還在唱給你們聽

11/18 23:54

青龍獎／玄彬奪影帝！　台下緊擁孫藝真放閃：老婆就是我的力量

青龍獎／玄彬奪影帝！　台下緊擁孫藝真放閃：老婆就是我的力量

13小時前

賓賓哥道歉了！未經同意校園直播拍國中生「遭校長怒制止」行為惹議

賓賓哥道歉了！未經同意校園直播拍國中生「遭校長怒制止」行為惹議

13小時前

SWAG也向家寧招手！本人態度曝…男網紅出事「黏女優取暖」補錢坑

SWAG也向家寧招手！本人態度曝…男網紅出事「黏女優取暖」補錢坑

3小時前

富邦啦啦隊女神「忍痛除刺青」！　認工作有影響：想要身上乾淨些

富邦啦啦隊女神「忍痛除刺青」！　認工作有影響：想要身上乾淨些

20小時前

青龍獎／夫妻得獎灑糖了！玄彬甜喊：好幸福　孫藝真緊靠老公身旁

青龍獎／夫妻得獎灑糖了！玄彬甜喊：好幸福　孫藝真緊靠老公身旁

14小時前

言情天后席絹震撼封筆！發出「最後一封情書」：純文字創作失去人群

言情天后席絹震撼封筆！發出「最後一封情書」：純文字創作失去人群

3小時前

熱門影音

劉品言生了！曝她鼻高腳長　連晨翔幸福笑：是女兒傻瓜

劉品言生了！曝她鼻高腳長　連晨翔幸福笑：是女兒傻瓜
范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！
恩利唱庾澄慶〈情非得已〉　許願「下次跟我爸同台」

恩利唱庾澄慶〈情非得已〉　許願「下次跟我爸同台」
湯姆克魯斯拿下生涯首座小金人　從影40年..獲頒奧斯卡終身成就獎

湯姆克魯斯拿下生涯首座小金人　從影40年..獲頒奧斯卡終身成就獎
籃籃遭胡瓜誤觸胸惹議　小禎意外爆「有男友」

籃籃遭胡瓜誤觸胸惹議　小禎意外爆「有男友」
朱孝天遭除名F4後　演唱會台上邊唱邊哭

朱孝天遭除名F4後　演唱會台上邊唱邊哭
陶晶瑩批范姜彥豐直播行為！　親向本人道歉：做了錯誤判斷

陶晶瑩批范姜彥豐直播行為！　親向本人道歉：做了錯誤判斷
哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸
《眾生相》保護級預告

《眾生相》保護級預告

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

看更多

【全校救一人】國小老師跑操場昏倒命危！師生鬼門關前搶命

即時新聞

剛剛
剛剛
5分鐘前10

粿粿、家寧被SWAG鎖定！6爭議名人破尺度轉身…她上演「火車便當」

33分鐘前0

《星光大道》歌手健康亮紅燈！　重感冒後「驚見鼻腔腫塊」工作停擺

1小時前46

Sandy主持外景大遲到！「來賓是徐乃麟」急視訊道歉…曝原因：快瘋了

1小時前0

MAMA神級舞台出爐！Stray Kids、朴寶劍、CORTIS等上陣　這裡看得到

2小時前64

前女友是鄭爽！胡彥斌「海邊親吻」小16歲網紅…她美得像AI爆紅

2小時前20

今年第三次！柾國住處遭「50歲日粉侵入未遂」　曾怒：再來就讓你坐牢

2小時前0

「永齡銘馨盃」點亮青春光芒　ENERGY牛奶為年輕舞者打氣

2小時前10

《動物方城市2》震撼回歸　不看？你就跟不上話題啦！

3小時前42

楊皓如移居澳洲3個月「宣布成為全球代表」！　亮隔10年新名片獲讚

3小時前4781

粿粿工作全無「SWAG出手了」！平台證實：隨時歡迎 有望給優渥條件

讀者迴響

熱門新聞

  1. 粿粿工作全無「SWAG出手了」！
    3小時前9279
  2. 青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人
    13小時前368
  3. 前女友是鄭爽！胡彥斌「海邊親吻擁抱」小16歲絕美網紅
    2小時前122
  4. 邊荷律狂瘦「經紀人急下進食令」
    13小時前166
  5. 籃籃遭胡瓜誤觸胸部惹議
    18小時前812
  6. 最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了
    11/18 23:5483
  7. 青龍獎／玄彬奪影帝！　台下緊擁孫藝真放閃：老婆就是我的力量
    13小時前362
  8. 賓賓哥又出事了！　未經同意校園直播拍國中生「校長當場怒制止」
    13小時前2219
  9. SWAG也向家寧招手！本人態度曝
    3小時前1811
  10. 富邦啦啦隊女神「忍痛除刺青」！　認工作有影響
    20小時前103
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合