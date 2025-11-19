青龍獎／夫妻得獎灑糖了！玄彬甜喊：好幸福　孫藝真緊靠老公身旁

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度的影壇盛事青龍電影獎，19日在首爾盛大舉辦，本屆是孫藝真、玄彬夫妻檔首度同台的現場，兩人分別入圍影后帝，雖是以不同電影入圍，但稍早一起獲得人氣獎，兩人同伴站上台，引起全場歡呼，孫藝真被點名時，還幸福地往老公身旁靠，甜蜜笑容藏不住。

▲▼玄彬、孫藝真夫妻得獎放閃。（圖／翻攝自KBS）



青龍電影獎每年都會頒人氣獎，本屆由觀眾投票投出4位巨星，朴珍榮、潤娥、玄彬、孫藝真分別得獎，特別的是，玄彬首度與老婆同台，他率先開口：「這個獎是粉絲很努力為我投票，謝謝。」

▲▼夫妻一起得獎，玄彬甜喊「好幸福」。（圖／翻攝自KBS）



有趣的是，主持人李帝勳在向孫藝真提問前，先是驚呼「我第一次看到夫妻同台還一起得獎」，孫藝真開心地露出笑容，馬上往老公玄彬身邊靠比出YA，並甜喊「很開心，今天可以和老公一起得獎。」

▲孫藝真主動朝老公身邊靠比YA。（圖／翻攝自體育朝鮮）



夫妻倆難得同台，立刻被問「可不可以再多講一點話」，玄彬才害羞地說：「這好像是繼《愛的迫降》之後，我們兩個再一起拿到獎，今天也真的很幸福！」夫妻放閃獲得全場掌聲。