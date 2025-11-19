孫生宣布組新團隊「再打造反骨男孩」　放話：一個不會A錢的團體

記者王靖淳／綜合報導

網紅孫生過去曾是「反骨男孩」成員之一，昨（18）日他在社群發布一段短片，收起平時習慣耍寶的模樣，嚴肅地剖析個人內心世界，同時也宣布想組建一個屬於自己的新團隊。

▲▼孫生想組一個屬於自己的團隊。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

孫生坦言，回首過往，對於自己以前愛玩、不懂拒絕且沒邊界感的行為感到相當自責，甚至直言覺得自己很笨，是笨蛋。此外，近期為了備戰拳擊比賽，他全心投入訓練，深刻體會到職業選手的艱辛，忍不住大嘆過程好累、好地獄。在分享完心聲後，孫生話鋒一轉，強調自己已經決定放下過去、往未來走，並正式宣布將組建屬於自己的全新團隊。

▲▼孫生想再打造一個反骨男孩。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

孫生發下豪語，表示要再打造一個反骨男孩，但隨即也意有所指地補充，這將會是一個不會A錢的團體。最後，孫生也公開向各界發出邀請，他強調無論性別、高矮胖瘦，只要夠有才華，夠有想法，具備攝影或剪輯能力的人才，都歡迎加入他的行列，「反正就是這樣，我不會強迫任何人，我不需要，我也不會這樣做，人要往前看，我們創造一個屬於我們自己的新團隊吧，一個純粹好笑，純粹的最純粹能量，獻給大家。」