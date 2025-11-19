Marz23暴風狂甩10公斤！　備戰攻蛋開唱：荒謬到一個程度

▲ Marz23攻蛋邁入倒數。（圖／寬宏藝術X華納音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

Marz23《不簡單的演唱會》將於本週六(22日)在台北小巨蛋開唱，距離以 Marz23 身分首度攻蛋的日子倒數進入緊繃期，Marz23 近期全心投入練團與排練。他形容自己心情是期待大於緊張，更直言這次的演出內容會是他音樂生涯中前所未有的突破，並預告：「荒謬到一個程度，但真的會讓大家記得很久。」他也向即將到場的觀眾喊話，希望大家在當天好好珍惜每一秒。

▲ Marz23瘦了超過10公斤。（圖／寬宏藝術X華納音樂提供）

為了讓演出呈現最佳狀態，Marz23幾乎整天待在練團室，不斷調整音樂、編曲與舞台動線，對舞台細節反覆試驗。他笑說體能狀態意外變好，原因是最近與老婆一起實行一日兩餐的168 飲食法，還搭配規律健康餐，兩人短時間內都瘦了超過十公斤，Marz23笑說：「整個排練起來真的比較輕鬆，身體也變得更乾淨。」

本次《不簡單的演唱會》也將帶來新歌演出，才剛推出的全新單曲〈魅惑天空2Ø25〉也會於現場首度大規模呈現。Marz23分享這首歌對他意義非凡，「如果我20年前沒有看那部電影、沒有聽到這首歌，我可能不會踏進音樂這一行，也不會站在小巨蛋。對我來說，這是 everything。」

其中由Marz23親自發想的軟餅乾周邊，更掀起樂迷熱議，他透露其實在被大家認識之前，他曾在網路上賣過餅乾，但因訂單太大、人手不足最後不得不收掉。如今趁著攻蛋，他重新把這款餅乾帶回來，他笑說：「因為大家看演唱會常常卡在吃飯時間會肚子餓，那乾脆吃我的餅乾。我覺得這應該是史上最酷的周邊沒有之一。」至於餅乾特別的祕密配方，他神秘表示：「是用愛做的。」

