鄭人碩帶胡瓜探險烏來部落　徵頭目「能走路的老人家不多了」

綜藝天王胡瓜YouTube頻道《下面一位》邀請鄭人碩同團，兩人到烏來進行深度旅遊，由當地頭目帶領兩人認識部落，胡瓜問到評選頭目的標準為何？沒想到頭目自嘲能當選是因為還能走得動了老人家不多了，逗趣回覆讓胡瓜笑得合不攏嘴，也看出幽默風趣的性格。

▲胡瓜(左)與鄭人碩探訪烏來部落。（圖／下面一位）



而部落裡居然隱藏著暖心菜車，因為部落位居深山，菜車凌晨就上工，提供族人的日常生活所需，品項應有盡有，背後的故事讓胡瓜感到相當暖心。而胡瓜和鄭人碩一同體驗泰雅文化，製作竹筒飯、搗麻糬的活動，兩人分工協力，展現良好默契，敲著竹筒飯的同時，鄭人碩也使用洪荒之力，許願祝福《下面一位》頻道觀看破百萬，並加碼期望新戲《黑盒子》能夠衝上Netflix排行第一。

▲兩人也去徵詢當頭目的條件。（圖／下面一位）



邊吃泰雅風味餐，鄭人碩也分享起自己的艱辛過往，坦言因為家庭因素，17歲就開始四處打工，做工地、送牛奶、送報紙、擺路邊攤，甚至也回收家戶垃圾，這些經歷都幫助鄭人碩性格更有韌性，後來遇上貴人導演，但也從基本功打起，做過場務、助理、等等，學習了八年才從幕後走向螢光幕前成為演員。



成為演員後，鄭人碩演出的第一部戲《暑假作業》就是在烏來拍攝，時隔多年再次回到烏來，有趣的巧合讓兩位都起雞皮疙瘩。聽著鄭人碩的分享，胡瓜相當感動，也想起過去從小幫家裡事業做工到一路進入演藝圈的經歷，也不吝嗇和鄭人碩分享自己的經驗之道，「有很多磨難來的時候就代表自己已經開始成熟」，期許對方能更加優秀！