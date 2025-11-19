20分CPR搶救壓斷肋骨！韓星拍攝一半倒下：如果身邊沒人，我已死了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓搞笑藝人金水龍日前在拍攝YouTube節目時突然倒下，他因急性心肌梗塞陷入昏迷，當下情況緊急，所幸經急救後恢復意識。而他幸運撿回一命，18日接受韓媒採訪，回想當下還心有餘悸，坦言「如果我身邊沒有任何人，我現在已經死了。」

▲金水龍日前拍攝拍一半倒下，被送往醫院。（圖／翻攝自金水龍IG）



金水龍18日接受韓媒採訪，回憶13日當下危急的情況，他當時是為了個人企劃拍攝前往加平，卻在拍攝期間突然失去意識倒下，現場工作人員見狀立刻打給119，救護人員到場約莫實施20分鐘CPR（心肺復甦），長時間的CPR雖然導致他的肋骨，但還好沒有留下腦損傷等後遺症。

金水龍算是相當幸運的案例，他說，「實施20分鐘CPR還一直沒有意識的話，通常留下後遺症的狀況會很多，像我這樣沒事的人很稀少，我這程度（骨折）已經很幸運了。」他更補充，還好倒下時身邊有人，「如果是我一個人在開車發生這種事，那就真的會出大事了。」

▲金水龍接受20分鐘CPR搶救，雖然肋骨被壓斷，但沒有任何後遺症。（圖／翻攝自金水龍IG）



經過近1周治療，金水龍預計在20日出院，公司方面也回應：「金水龍在醫療團隊細心的治療與照護下，正在逐步恢復健康。非常感謝所有給予溫暖應援與鼓勵的朋友們，我們也會盡最大努力協助他康復。」