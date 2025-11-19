溫碧霞來台拍片「遭控拖欠加班費」！　台灣票房僅6.6萬賠超慘

圖文／鏡週刊

香港美魔女溫碧霞投資兼主演的電影《謊島美人魚》，大隊人馬在台灣拍攝，今年上映後，口碑不佳、票房淒慘，還有工作人員出面控訴欠薪，雖曾向製作公司與香港投資方反映，雙方卻互踢皮球，讓他們相當憤怒。

電影《 謊島美人魚》劇情描述溫碧霞來台灣療情傷，意外因網路交友軟體，與潦倒編劇禾浩辰展開了一段關於謊言與真愛的姐弟戀。該片在台灣的高雄、綠島及墾丁取景拍攝，59歲的溫碧霞，和35歲的禾浩辰在片中共譜戀曲，禾浩辰甚至裸臀演出，被溫碧霞形容「又白又圓好像月亮」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲溫碧霞（右）投資並主演電影《謊島美人魚》，與小2輪的禾浩辰（左）展開姐弟戀。

加班費沒給 各種推託

可惜美魔女配鮮肉題材，無法博得觀眾喜愛，該片4月在香港上映時，6天票房僅港幣10萬元（約新台幣40萬元），而6月底在台灣上映，台北首週票房是2萬7千元，全台約6萬6千元，看來應是大賠收場。

溫碧霞昔日是香港性感女星，當年曾拍過三級片，2000年嫁給香港富商後，也想為電影界作出回饋，並於2016年成立了「電影夢工作室」，積極投資電影，她直言「由投資至製作，都學會了很多」，沒想到來台拍攝卻引發欠薪爭議。

據工作人員投訴，電影殺青1年，還沒有拿到超時的加班費，即使透過管道找上了製作公司及投資方，得到的卻是各種不願給錢的推託理由，如今電影都已上映完畢，還是沒人出面解決這件事，協調至今無果。

▲溫碧霞2001年在無綫電視劇《封神榜》中飾演妲己而廣為人知，被許多人認為是「最美妲己」，如今還代言手遊。（翻攝自溫碧霞微博）

借位變真吻 態度反覆

工作人員也暗指女主角沒演技、配合度低，常因不夠漂亮而反覆重拍，吻戲一開始是借位，隔天卻又態度180度大翻轉要真親，擺出一副「我花錢我最大」的態度，雖未指名道姓，聽得出是對溫碧霞的不滿。

在片中，男主角禾浩辰大方秀出天天上健身房的好身材，更大膽對著鏡頭秀出裸臀，溫碧霞大讚他的屁屁又圓又白很上鏡，「好像月亮一樣」。影片中媽媽歸亞蕾的演技則大受讚賞，在拍到親情戲部分時，十分動人，其他配角如庹宗華與吳大維，演得也恰如其分。

▲在《謊島美人魚》片中，溫碧霞（左起）與歸亞蕾、禾浩辰有多場對手戲，3人戲外互動也很好。（翻攝自溫碧霞微博）

從演員到成為投資老闆，溫碧霞的《謊島美人魚》雖票房不好、口碑不佳，還有欠薪爭議，但她卻以此片獲得2024年亞洲國際青年電影節最佳女主角獎、2025年亞洲藝術電影節最佳女演員獎，也算是小有收穫。

▲溫碧霞憑《謊島美人魚》一片，獲2025年亞洲藝術電影節最佳女演員獎，讓她相當高興。（翻攝自溫碧霞微博）



更多鏡週刊報導

欠薪留爛攤／片場霸凌！名製作人遭控飆罵髒話、拖欠薪資 員工苦吞求生計

奮力抗病魔／獨家！甲狀腺引發眼疾 高慧君動3次手術恐失明

挨揍皮肉痛／獨家！好友口角變動手動腳 劉書宏被蔣政打到骨裂