國寶級帥哥爆熱戀年上美女！　超市撒嬌甜抱被目擊…大方認愛了

記者陳芊秀 ／綜合報導

日本媒體昨日（18）預告要爆料國寶級帥哥戀愛緋聞，隨即引發外界高度關注！日網一度猜測是主演電影《 國寶》的吉澤亮，19日報導曝光，原來是另一位國寶級帥哥水上恆司（舊藝名：岡田健史），且他大方認愛年上女友，並說：「這沒有什麼好隱瞞的！」

▲國寶級帥哥被直擊「超市約會年上美女」 水上恆司大方認愛。（圖／翻攝自X、IG）

據日媒《News Post Seven》報導，水上恆司11月上旬來到某家超市，與一位神似混血名模「Maggy」的美女，在超市內享受購物約會，兩人在挑選食材時有說有笑，女方更一度像撒嬌般緊緊抱住他，絲毫不在意旁人眼光，氛圍相當自然且甜蜜。小倆口超市逛了將近1小時，離開時他還主動接過女方手中的兩大袋重物，輕輕鬆鬆地提東西，並且豪不避諱旁人的目光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

現年26歲的水上恆司，過去藝名叫做岡田健史，因為與有村架純合作電視劇《中學聖日記》爆紅，2020年下半年在「ViVi國寶級帥哥排行榜」的NEXT部門勇奪第1名，並接連演出《MIU404》、大河劇《直衝青天》等夯劇。他2022年與當時的經紀公司發生合約糾紛，曾被週刊爆料是因為奴隸合約的關係，協商後他得以提前解約，並且改回本名水上恆司，重新展開演藝活動。

有關被直擊超市約會年上美女，水上恆司雖然有一瞬間感到驚訝，但隨即恢復冷靜並展現男子氣概大方認愛。他以認真的神情回應記者：「是的，我們在交往。我覺得這並不是什麼需要隱瞞的事。」當被問及有無結婚打算時，他回答：「我們是認真在交往！」接著他表示：「我身邊有很多工作夥伴在支持著我，雖然有很多像『賢內助』的人，但是她，是我最重要的人。」

同時水上恆司所屬經紀公司回應他的交往一事，回答：「私生活交由本人處理，但據本人所說兩人並沒有同居」。而他坦蕩認愛，加上事業順利，也令人期待好事將近。