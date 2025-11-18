日本首相「台灣有事」燒到演藝圈！　吉本興業2天後上海演出急喊卡

記者蔡宜芳／綜合報導

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論引爆中日外交危機，風波也燒進演藝圈。繼男團JO1宣布取消即將到來的廣州見面會，日本喜劇龍頭吉本興業18日也將上海的演出喊卡，缺席連續三年都參加的上海喜劇節。

▲吉本興業旗下藝人原定在兩天後到上海演出。（圖／翻攝自微博／演藝大世界）

吉本興業自2019年開始，每年都會到上海參加「上海國際藝術節」的喜劇節，然而，吉本興業卻在18日突然宣布取消演出，聲明表示：「本公司原定於2025年11月20日至22日在中國上海舉辦中的『第11屆上海喜劇節』中，進行『吉本喜劇Special』共4場公演，但因不得已的事由，決定中止舉辦，特此通知。」雖然未指明喊卡的原因為何，但因為近日中日關係緊張，被外界推測是政治原因。

▲吉本興業取消上海喜劇節演出。（圖／翻攝自吉本興業官網）

上海喜劇節是作為上海國際藝術節的一環，匯集來自世界各國作品的國際文化交流企劃。吉本興業此前還曾預告將帶來由人氣藝人的段子結合吉本新喜劇的豐富綜藝公演，希望透過搞笑，提供日中兩國觀眾共同歡笑、加深相互理解的場域。怎料如今局勢急變，只能無奈取消。