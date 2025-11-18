完賽率僅三成！　他完成超高難度鐵人三項賽「成台灣演藝圈第一人」

記者蔡琛儀／台北報導

饒舌團體「草屯囝仔」阿倉日前挑戰亞洲唯一國際認證習見鐵人賽事「Formosa Xtreme Triathlon」，硬撐16小時32分成功完賽，一舉成為演藝圈第一位完賽的超級鐵人。他從3月開始瘋狂備戰，250天只休四天，最後靠果膠、麵包、可樂撐完被形容是天堂與地獄交織的242公里賽道，完賽率僅約三成的賽事，最終拿下男子組19名。

▲阿倉從從3月開始瘋狂備戰鐵人賽事。（圖／無海娛樂提供）

賽事從日月潭3.8公里冷水泳渡開跑，緊接著得踩上196.7公里玉山群峰爬坡路段，累計爬升3600公尺，正午前未抵夫妻樹關門點就會遭淘汰。阿倉回憶這段路程最煎熬，他游完立即換騎、全程緊繃，花了7小時50分才攻克第二關，最後42公里馬拉松從武嶺一路向上，他在合歡山主峰出現缺氧、腳步走成S形，深夜抵達終點瞬間情緒潰堤爆哭。

阿倉直言最後2公里最痛苦，氣溫只剩2度、意志力幾乎被磨盡，但想到半年來的努力和現場十幾小時不斷為他加油的人群，讓他逼自己不能放棄。老婆與團員樞育、小8、芳芸領軍近20人啦啦隊，還有星友玖壹壹、李玖哲、陳漢典、姚元浩、KID、小8等共40人錄影應援，讓他賽前看到就感動落淚。

▲▼「草屯囝仔」阿倉成為演藝圈第一人，完賽「Formosa Xtreme Triathlon」。（圖／無海娛樂提供）

被問明年是否再挑戰，阿倉笑說：「參加這次比賽耗掉很多時間，也怕會影響工作，我不確定會不會再比下一次了！除非有金主贊助。」也感謝蟬聯三連霸的教練吳承泰協助。他將把這段極限體驗寫進新歌，盼把超級鐵人的精神留成紀念，也將目標鎖定明年東京馬，挑戰3小時內完賽。樞育看著隊友爆衝式訓練也打趣：「我能不動最好，一動一靜剛好互補。」