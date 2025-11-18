閻奕格出席《魔法壞女巫：第二部》首映　自爆曾為朋友放棄簽約

記者葉文正／台北報導

由獲獎無數的導演朱浩偉執導的《魔法壞女巫：第二部》今天舉行華麗首映派對，並邀請美女樂團，與閻奕格、劉軒蓁兩位美女歌手現身演唱，閻奕格也被媒體問到，如果碰到危險困難自己都如何解決，一旁劉軒蓁趕緊跳出來說：「我一定會保護妳，因為妳比較漂亮。」讓閻奕格也是感動莫名。

▲閻奕格性感現身。（圖／記者葉文正攝）

閻奕格今天與劉軒蓁今天現場演唱主題曲，並穿上搭配片中主題的禮服現身，閻奕格率先表示：「其實去年就去美國看原著的舞台劇，但是票非常難買，所以拍成電影我非常興奮。這次片中也有非常感動的內容。」劉軒蓁也透露，自己在觀賞電影時，甚至忍不住尖叫，完全進入在故事的氛圍當中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲閻奕格與劉軒蓁一起演唱。（圖／記者葉文正攝）

閻奕格更透露，過去自己也會為某些執念而向前衝，例如本來十多歲時就可以簽約出片，但是因為要陪伴朋友，當時就放棄這個機會。讓大家對於她重感情的執念而動容。

▲劉軒蓁表示願意救閻奕格。（圖／記者葉文正攝）

《魔法壞女巫：第二部》再度由朱浩偉執導，演出陣容包括金像獎提名的辛西亞艾利沃與亞莉安娜領銜，這個關於奧茲國從未講述過的故事，內容描述自從艾法芭與格琳達分道揚鑣後各自承受他們抉擇後帶來的後果。

▲現場邀請樂團演出。（圖／記者葉文正攝）

而華人世界熟知的楊紫瓊飾演的莫里貝爾夫人，格琳達也成為奧茲國人民眼中充滿粉紅泡泡的安撫力量，並且讓他們相信，奧茲國在大巫師統治下一切都非常美好。