陶晶瑩批范姜彥豐直播行為！親向本人道歉「對話內容曝」：做了錯誤判斷

藝人陶晶瑩日前談論粿粿與范姜彥豐婚變，直言婚姻中的私事不應成為出軌的藉口，但也對范姜彥豐在「天后闆妹」直播飲用名為「小王秘蜜粿果綠」的飲品，並露出笑容稱「好喝」，認為此舉對形象扣分。言論掀起外界討論，陶晶瑩今（18日）在直播節目中也針對自己的發言道歉，坦言私下已也向范姜彥豐表達歉意，「有不對的承認不對，希望被傷的人能夠原諒我不是那個意思。」





▲ 陶晶瑩公開和范姜彥豐道歉訊息。（圖／翻攝自YouTube／飛碟聯播網）

陶晶瑩當時在節目中指出，這樣的行為容易被外界解讀為「消費自己的婚姻與傷痛」，甚至將風波轉化為娛樂效果，對形象來說無疑是扣分。但她也語帶保留，認為范姜彥豐可能是因直播中臨時被Cue，不得不順勢配合，藝人在面對突發狀況時常處於兩難，「太冷靜會被說沒情緒，太配合又被批評炒作話題。」

▲陶晶瑩檢討自己的言論。（圖／翻攝自YouTube／飛碟聯播網）

雖然陶晶瑩也有痛批王子粿粿出軌行為，但因為一段話遭到網友砲轟。她在節目中坦承錯誤，也透露私下已經跟范姜彥豐道歉，「確實不妥，因為有很多東西是我們私下揣測，在資訊不足的狀況下，我做了錯誤的判斷，尤其對當事人不舒服。」陶晶瑩公開私訊內容，提及「不應該這樣議論你」，范姜彥豐則暖心回應，並沒放在心上也能理解，但表示不希望事情再擴大，讓陶晶瑩大讚他是一個很溫柔的人。