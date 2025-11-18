記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星丁禹兮因演出《永夜星河》人氣飆漲，在新戲《山河枕》中飾演鎮國侯府「衛家」的七少爺衞韞，和女主角宋茜上演禁忌叔嫂戀，而明明是男主角，卻被統計出他在全片中的有效鏡頭時長僅佔9％，約為2個多小時，讓粉絲相當傻眼，衝上微博熱搜榜。

▲丁禹兮《山河枕》戲份被刪減剩2.5小時。（圖／翻攝自微博）



丁禹兮在《山河枕》中各類武打戲都親自上陣，還不慎利箭射傷手，各種帥氣的路透照片一度讓人相當期待，怎料播出後，被統計出在40集中，他的有效鏡頭僅有2小時27分鐘，平均每集出場不足4分鐘，尤其在第28集和第29集中，出場時間分別為4分23秒和2分30秒。

▲丁禹兮《山河枕》戲份被刪減剩2.5小時。（圖／翻攝自微博）



此事引爆粉絲怒火，認為丁禹兮身為男主角，鏡頭佔比卻僅佔全片的9％，多幕重要鏡頭被大幅刪減，且粉絲事先砸下高達600萬至1000萬人民幣（約2500萬至4500萬元台幣）的「雲包場」替偶像宣傳衝熱度，最終卻未有男主角的應有待遇，認為劇本剪輯有嚴重問題，導致男主角的形象被大幅削弱。

▲丁禹兮人氣極高。（圖／翻攝自微博）



不只如此，有粉絲計算丁禹兮在擔任客串角色的《淮水竹亭》中的有效鏡頭時長為2小時26分，對比《山河枕》的2小時27分鐘，傻眼直呼「這哪是男主，分明是特邀客串」、「片名應該改成『刪河枕』」、「感情線過於多餘，感覺像是在硬安CP」。

▲丁禹兮《山河枕》戲份被刪減剩2.5小時。（圖／翻攝自微博）