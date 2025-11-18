陳志強驚傳「半夜回家路上被追撞」！現場畫面曝 不安揭事故原因

記者潘慧中／綜合報導

陳志強2022年與曾智希結婚後，儘管工作忙碌，仍不時會分享生活點滴。沒想到，他18日凌晨突然在社群網站透露，收工回家途中被追撞了，讓大批粉絲都相當擔心。

▲陳志強曝光現場照，他的身體看起來並無大礙。（圖／翻攝自Instagram／johnjohn1002）



陳志強在Instagram限時動態透露，18日半夜下班後，「被未保持安全距離的車追撞…」，他連忙聯絡汽車的相關人員前來協助，對方也二話不說立刻開另一輛車，當他之後的臨時代步工具。

▲陳志強18日半夜收工回家被追撞。（圖／翻攝自Instagram／johnjohn1002）



「將我心愛的大黑開回維修，也順便將我不安的情緒給維修好了。」陳志強滿懷感謝地說。照片中，可以看到他戴著米色棒球帽，身穿白色上衣和黑色背心，搭配五分褲，開心地和前來協助的大哥合影，看起來身體並無大礙。

▲陳志強發生有驚無險的意外。（圖／翻攝自Instagram／johnjohn1002）



而這起意外也讓陳志強有感而發地說，「真正的服務不是流程，是溫度；真正的專業不是話術，是在你需要時，他就在你身旁」，半夜接受到的售後服務讓他相當感動，更直言這已經超越服務了，「這是義氣！」