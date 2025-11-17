最新10大人氣國片盤點！　榜首「創下破億票房」連拍五部

文／網路溫度計

近年國片市場話題不斷，從熱血動作到青春愛情，各種電影類型百花齊放，不僅票房表現亮眼，更是掀起社群洗版熱潮，網路討論度一波接一波。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出全台十大聲量爆棚的人氣國片，究竟哪一部作品能脫穎而出、榮登人氣榜首呢？

▲最新10大人氣國片盤點。（圖／翻攝自Facebook／夜校女生、鬼才之道 Dead Talents Society）

No.10 還錢

《還錢》是2024年龍年賀歲檔最受矚目的動作喜劇之一，不僅在台灣年假期間穩坐新片及華語片票房冠軍，於Netflix上架後也迅速衝上排行榜第一名，瞬間引爆網友熱議。影片講述一個竊盜集團策劃了高達10億元的巨額竊案，原本以為計畫萬無一失，卻意外陷入黑吃黑的局面，被迫面對「把錢還回去」的棘手挑戰。從搶錢到還錢的過程充滿笑料與意外，電影以輕鬆幽默的節奏結合動作元素，既緊張又不失趣味，成功抓住觀眾的目光。此外，華麗的卡司陣容也是影片一大亮點，集結陳柏霖、蔡思韵、李銘忠、林哲熹、蔡凡熙、吳慷仁等實力派演員，角色間的互動為電影增添更多層次與張力。

No.9 小雁與吳愛麗

《小雁與吳愛麗》是2024年上映的台灣劇情片，由夏于喬、楊貴媚、曾國城、黃奇斌領銜主演。電影講述了小雁為了保護母親而弒父，在出獄後又要面對永遠放心不下的母親、同父異母的弟弟，其細膩呈現出一段破碎家庭的矛盾和情感撕扯。該片在台上映後大受好評，並於第61屆金馬獎獲得8項提名，其中夏于喬與曾國城分別入圍最佳女主角與最佳男配角，而楊貴媚則榮獲生涯首座最佳女配角，成為全場焦點。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本片的網路聲量高峰出現在2024年11月23日，也就是金馬獎頒獎當天，總統賴清德於粉專上恭賀楊貴媚以《小雁與吳愛麗》勇奪最佳女配角，單日討論聲量衝破1,300筆，帶動網路聲量高峰，更一舉挺進本次人氣國片第九名。

No.8 夜校女生

▲《夜校女生》。（圖／翻攝自Facebook／夜校女生）

《夜校女生》是台北金馬影展評選出的「第43屆優良電影劇本」得獎作品之一，上映僅三週便在全台創下千萬票房佳績。該部電影由陳姸霏、項婕如與邱以太主演，以1997年的校園生活為背景，帶領觀眾重返青春歲月。

故事描述小愛因聯考失常，只能勉強擠進北一女夜間部。在某次因緣際會下，小愛與共用課桌的日校生敏敏意外成為摯友，兩人不僅互換制服，享受日夜校生不同的優待與自由，更同時喜歡上男校的資優生路克。透過他們三個人之間的互動，成功喚起觀眾對校園生活的回憶共鳴，也讓人重新感受到青春的悸動與純粹。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查期間出現兩個明顯聲量高點，首波高峰是落在2025年3月2日，單日聲量衝破千筆，起因是電影片尾的感謝名單中未見北一女校名，劇組在活動中指出校方對該片態度不太友善，消息迅速在網路上引發熱議；第二波高峰則出現在2025年3月6日，北一女學生對劇組的發言表達強烈不滿，甚至在網路上發起連署，要求劇組公開道歉，討論聲量再度攀升。

No.7 夏日的檸檬草

▲《夏日的檸檬草》。（圖／翻攝自Facebook／夏日的檸檬草）

《夏日的檸檬草》改編自POPO原創作家瑪琪朵的同名暢銷小說，集結李沐、曹佑寧、婁峻碩三位人氣卡司，以及林美秀、樊光耀、馬力歐等實力派演員，共同打造青春氛圍濃厚的電影作品。故事圍繞勇敢追愛的曉夏（李沐飾）、青梅竹馬柚子（婁峻碩 飾）以及帥氣天菜程奕（曹佑寧 飾）之間的三角戀情，呈現初戀的甜蜜與青澀，也描繪出青春期情感的糾葛與掙扎。在電影劇情中，熱音社成果發表的歌曲〈不小心〉，是由程典擔任作詞作曲，婁峻碩演唱；其副歌歌詞恰好完整表達了三位主角之間糾結情感，而李沐與婁峻碩的合唱更成為全片最令人印象深刻的亮點。《夏日的檸檬草》票房表現可說是相當亮眼，首週末即突破650萬元，累積總票房超過3000萬元，成功成為近期最具話題性、討論度最高的青春愛情片之一。

No.6 青春18×2 通往有你的旅程

▲《青春18×2 通往有你的旅程》。（圖／翻攝自Facebook／青春18x2 通往有你的旅程）

《青春18×2 通往有你的旅程》是一部於2024年上映的青春愛情公路電影，由日本與台灣跨國合作打造，該片特地找來台灣人氣男神許光漢與日本新生代女星清原果耶攜手合作，兩人在劇中擦出的化學火花為影片增添不少亮點。劇情講述36歲的Jimmy在看到18年前日本女孩Ami寄來的明信片後，重新想起那段青澀的初戀。他決定獨自前往日本旅遊，並在沿途中不斷回憶起18歲時與Ami相識的點滴，也在一路上遇見許多珍貴的人事物，重新審視自己的人生與夢想，完成一段心靈成長的探索。

《青春18×2 通往有你的旅程》在台上映後迅速掀起話題，累積票房突破7300萬元，上映兩週便成為國片年度票房冠軍，也是2024上半年度唯一擠進票房前十的國片。同時，該片在日本也獲得高度關注，於電影網站「Movie Walker」的期待度及預售票榜上奪得雙料冠軍，顯示跨國合作與青春題材的強大吸引力。

No.5 器子

▲《器子》。（圖／翻攝自Facebook／器子）

《器子》是2025年上映的台灣犯罪動作電影，由張孝全、李沐、婁峻碩、薛仕凌與小春等實力派演員領銜主演。影片以緊張刺激的犯罪題材結合血腥復仇元素，呈現出黑暗而令人震撼的故事氛圍，是近期台灣電影中少見的高張力作品。

電影聚焦在一位被誣陷入獄的父親身上，他在出獄後驚覺自己的女兒被活摘器官集團盯上，成為被取走心臟的「器子」。而片中所謂的「器子」，就是那些被活摘器官的無辜生命，代表他們被視為可供買賣的器官來源，也是全片敘事的關鍵所在。為了保護女兒並對不義之事進行報復，張孝全化身最強復仇老爸展開一場血腥而充滿危險的復仇行動，在片中還搭配蕭煌奇演唱的電影曲《默聲》，為全片增添催淚情感，使復仇故事更具深度與張力。

《器子》在台灣上映後，票房表現相當亮眼，累積近2000萬台幣，並榮登新片票房冠軍。隨後於9月底在Netflix上線，更成功挺進全球電影排行榜前十名，在本次人氣國片排行中也拿下第五名佳績，口碑與實力不容小覷。

No.4 96分鐘

▲《96分鐘》。（圖／翻攝自Facebook／96分鐘）

《96分鐘》是台灣影史首部以高鐵災難為題材的電影，歷時九年籌備與拍攝，耗資高達1.6億元台幣，堪稱國片中少見的大製作。電影集結林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠等實力派演員，呈現緊張刺激、扣人心弦的災難故事。

電影劇情描述一起震驚全台的炸彈攻擊案，拆彈專家宋康任（林柏宏 飾）因此事件退出前線生活。然而在三年後，他與刑警妻子黃欣（宋芸樺 飾）搭上一班從台北直達高雄的列車，卻突然接獲高鐵上藏有炸彈的警訊。在這場突如其來的危機中，列車上所有乘客全都被迫捲入生死關頭。宋康任必須在列車疾駛的短短96分鐘內解除炸彈，並同時面對內心深處未曾釋懷的秘密與情感考驗。電影透過倒數計時的緊湊節奏，將觀眾完全帶入高張力的危機現場。

除了驚險刺激的災難橋段，《96分鐘》在動畫特效方面也突破以往國片水準，成功呈現高鐵疾駛與爆炸場景的震撼感。而片中的人性議題更是一大看點，描繪危急情境下的人性光輝與矛盾，增添了深度與思考空間，使災難動作不只是視覺享受，也兼具心理張力與情感共鳴。

No.3 鬼才之道

▲《鬼才之道》。（圖／翻攝自Facebook／鬼才之道）

《鬼才之道》是一部台灣少見的恐怖喜劇電影，以都市傳說為題材，講述鬼魂們在陰間努力追求演藝事件，立志成為靈界巨星的荒誕又幽默故事。影片以創新的設定結合喜劇與恐怖元素，成功打破傳統鬼片的框架，帶給觀眾既搞笑又輕鬆的觀影體驗。電影集結了陳柏霖、張榕容、王淨、百白、曾威豪與姚以緹等黃金級卡司，演員們精湛的表演將陰間鬼魂的荒誕生活與人性化情感呈現得生動鮮明。《鬼才之道》上映後便迅速吸引觀眾目光，首週票房即突破1,500萬台幣，第二週更衝上3,000萬台幣，最終累計票房約6,120萬台幣，成為年度國片票房亮點之一。

除了票房叫座外，《鬼才之道》在第61屆金馬獎的表現同樣亮眼，本次調查期間的聲量高點出現在2024年11月23日，單日網路討論聲量突破千筆，共入圍11項大獎，最終斬獲最佳原創電影歌曲、最佳視覺效果、最佳美術設計、最佳造型設計以及最佳動作設計等五個獎項，成為當屆大贏家。

No.2 看不見的國家

《看不見的國家》是一部由美國導演葛靜文（Vanessa Hope）執導的紀錄片，影片以細膩的敘事視角，聚焦前總統蔡英文在任八年間的政治歷程，描繪她如何在美國與中國這兩大地緣政治巨頭之間，如履薄冰地平衡國家的希望與夢想。電影利用短短85分鐘左右的片長，道盡了台灣在近代史上的重要歷程。該片自上映以來，口碑與票房雙雙亮眼，台灣上映僅10天便累積突破1,800萬元，成功擠進台灣影史紀錄片票房第八名，成為年度最具影響力的紀錄片之一。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查期間的網路聲量高峰出現在2025年6月13日，當日聲量飆升至2,757筆。前總統蔡英文於社群平台上分享對本片的肯定與支持，並感謝導演葛靜文及其團隊以影像記錄台灣的堅韌與信念。該則貼文迅速掀起熱議，吸引超過8萬人按讚、逾4000則留言與分享，帶動網路討論熱潮，拿下本次人氣國片第二名。

No.1 角頭－大橋頭、角頭：鬥陣欸

▲《角頭》。（圖／翻攝自Facebook／角頭）

人氣冠軍揭曉！本次由《角頭》系列奪下國片討論度第一名，這個以黑幫題材為核心的電影系列，自首部《角頭》上映以來，已推出《角頭2：王者再起》、《角頭－浪流連》、《角頭－大橋頭》、《角頭：鬥陣欸》等五部作品，該系列以幫派間的權力鬥爭與兄弟情義為主線，描繪出街頭世界的愛恨情仇與利益衝突。本次調查區間，角頭系列電影分別於2024、2025年上映《角頭－大橋頭》、《角頭：鬥陣欸》，延續系列濃厚的兄弟情與街頭氣魄，不僅在劇情規模與動作場面上全面升級，也加入更多年輕世代演員與新勢力角色，讓整個「角頭宇宙」更加完整多元。兩部作品上映後皆創下亮眼成績，票房雙雙突破新台幣一億元，成為近十年來最成功的本土電影系列之一。

本次網路聲量高峰落在2025年8月25日，一名影迷被王識賢圈粉，竟在粉絲見面會上親遞履歷表求加入北館，薪資待遇只求「跟王識賢合照」，趣味插曲笑翻不少網友，單日聲量狂飆3,355筆。最終，《角頭》系列也以高達160,103筆聲量，力壓《看不見的國家》與《鬼才之道》，榮登票房與話題雙料冠軍。

▲最新10大人氣國片。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）