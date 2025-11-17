才剛奪金鐘獎！鳳小岳首登高雄跨年　第三波卡司曝光

記者孟育民／台北報導

「2026雄嗨趴」高雄夢時代跨年晚會日前宣布告五人與八三夭擔任嘉賓，今（17）日再宣布夢幻卡司，「金鐘影帝」鳳小岳領軍樂團「鳳小岳&壓克力柿子」、「金曲饒舌才子」熊仔及「金曲客語歌手」邱淑蟬，3組實力派音樂人橫跨搖滾、嘻哈與客語音樂，用音樂點燃高雄夢時代跨年舞台。

▲鳳小岳登高雄跨年。（圖／年代提供）

演歌雙棲的鳳小岳，今年實現長年以來的樂團夢，正式組成全新樂團「鳳小岳&壓克力柿子」，帶來截然不同的音樂樣貌。這次是樂團成立後首次登上跨年舞台，鳳小岳透露將在「2026雄嗨趴」帶來尚未公開的新歌，要用滿滿驚喜與能量迎接新年。此外，鳳小岳特別以歌曲〈只想對你唱首鄧麗君〉形容他心中的高雄，歌詞中流露對生活的嚮往與溫柔，象徵將最美好的一面奉獻給世界。

▲熊仔。（圖／年代提供）

饒舌歌手熊仔則以獨特詞曲與舞臺張力聞名，代表作《買榜》在YouTube累積三千萬觀看，並拿下金曲最佳作詞人。他在出道十週年推出新作《∞➔0》，重新解構第一張專輯《無限》，笑稱是「把冷飯炒成米其林」。他透露，重製整張專輯在音樂界並不常見，是一次有趣又具挑戰性的創作實驗。

回顧2025，他形容是「巨變的一年」，像是給十年前的自己一個擁抱，也期盼2026能與家人旅行。首次受邀跨年演出，他將帶來新專輯歌曲嗨翻全場，也預先祝福觀眾「繼續熱血、身體健康、投資成功」。



