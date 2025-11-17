羅小白合體SJ希澈！　10年前被翻牌爆紅「以為人生巔峰」他再現身留言

記者蔡宜芳／綜合報導

街頭藝人出身的美女鼓手羅小白，在2015年因被Super Junior希澈轉發表演〈Sorry, Sorry〉的片段爆紅，她在去年也曾被偶像二度翻牌。日前，Super Junior攻進大巨蛋舉辦演唱會，羅小白不僅到場朝聖，16日也開心曬出與希澈的合照。

▲羅小白16日朝聖Super Junior演唱會。（圖／翻攝自Instagram／swhite523）

羅小白在社群曬出與希澈一起拿著鼓棒的合照，坦言以前被對方轉發表演影片時，已經覺得是「人生巔峰」了，沒想到16日還能親眼看到演唱會和偶像本人，「應援無人機升空的瞬間，那種感動是會把人擊中的！我真的差點哭出來。謝謝 Super Junior，謝謝台灣欸噗 E.L.F.，今天真的好快樂，好滿足！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲羅小白與希澈合照。（圖／翻攝自Instagram／swhite523）

羅小白的貼文PO出後，許多網友都留言表示「史上最猛」、「下次可以跟澈哥尬鼓嗎？好想看喔」、「我真的會羨慕死」。而希澈本人也現身留言區，留下了一個自己開心跳舞的動圖，傳達開心的心情，他還轉發羅小白的貼文稱女方是「台灣的鼓手女神」。

▲希澈在羅小白的貼文下留言。（圖／翻攝自Instagram／swhite523）