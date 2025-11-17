游書庭化身菜鳥刑警！山路飛車追逐竟問「油門煞車在哪」

記者許逸群／台北報導

男星游書庭近期因BL短劇獲關注，主演新電影《解碼 Ten Chances》即將上映。他飾演充滿正義感的菜鳥警察，卻在片中挑戰驚險山路飛車追逐戲碼。游書庭意外透露，因太久沒開車，拍攝前竟需確認油門與煞車的位置，讓導演與劇組人員為他捏把冷汗，場面一度緊張！

▲游書庭主演新電影《解碼 Ten Chances》。（圖／獨具慧眼文創提供）

游書庭在《解碼》中飾演「張刑警」，是一位熱心助人卻經驗不足的年輕警察。他形容角色「雞婆又熱血，辦案卻無套路」，像「講稿沒背熟卻自信滿滿的大學生」。他將自身融入角色，演出刑警的青澀與滿腔正義感，為電影增添不少真實趣味。

戲中游書庭與謝佳見互動雖不多，兩人私下會透過網路聊運動與保持身材。談及最難忘戲份，游書庭表示是山路追捕嫌犯。他坦言考到駕照十年卻鮮少開車，技術不佳，所幸危險鏡頭由專業車手代勞，他僅需拍攝車內特寫，有驚無險。

儘管有替身，游書庭仍親自上陣開了一小段山路。他憶起當時劇組上下都十分緊張，他笑稱：「我擔心弄壞劇組的車，上車前還問哪個是煞車、油門！」雖然緊張，實際開車後他表示並沒有想像中可怕，慢慢開還是能應付，展現其幽默感。

▲游書庭經營個人影音平台擁有眾多忠實觀眾。（圖／艾迪昇傳播提供）

戲外，游書庭經營個人影音平台《瘦身有氧》成績斐然，累積逾26萬訂閱。他健康陽光的形象吸引《解碼》導演邀他演出刑警。近期更有企業與公所邀他帶領員工與居民進行有氧教學，讓他驚喜萬分，期待未來能將其運動長才發揮到更多元的領域。《解碼 Ten Chances》將於11月21日全台正式上映。