山路散步突見人影！韓男星「叫了幾聲」才發現是屍體　嚇壞急報警

南韓演員裴正南近日在節目上談到一段深埋心底的衝擊經歷。他透露，自己曾在散步途中意外發現一具男屍，至今回想仍心有餘悸。

▲裴正南提到過去曾遇到的恐怖經歷。（圖／翻攝自韓網）



裴正南在節目中表示，當時正沿著熟悉的山路散步，「起初我還以為是在森林裡有誰在運動」，但他回頭確認的一瞬間整個人僵住，不管怎麼叫對方都沒有回應，隨後他才意識到，眼前竟是一名男子的遺體，立刻打電話報警。

裴正南回憶當下的慌亂：「我打119，他們叫我先把繩子解開，我一開始說我做不到，但對方一直拜託我一定要幫忙，我才硬著頭皮去試。」然而現實遠比想像困難，「對方體重太重，繩子根本解不開，我當下真的快瘋了。」直到救難隊趕抵現場接手處理才得以脫身，但這段經歷對他造成巨大心理衝擊。

談到這段過去時，裴正南也提到當時陪伴自己的愛犬Bell。Bell不久前離世，而這條散步路也是牠生前最愛的地方。即便留下陰影，他仍無法放棄這條路，「因為 Bell 喜歡散步，我不能不走。」他透露，自己曾連續49天到那個地點祭拜：「我倒燒酒、倒馬格利，也在土裡埋了過路錢。」帶著恐懼、震撼與對愛犬的思念，裴正南直言，這段經驗至今仍難以抹去。

