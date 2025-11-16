閔熙珍「HYBE衝突核心是我」：NewJeans該被保護，而非被利用

記者張筱涵／綜合報導

前ADOR代表理事閔熙珍在與HYBE的紛爭持續延燒之際，公開呼籲外界不要將NewJeans成員捲入爭議，強調5名成員在一起時才能構成完整的NewJeans，並指出這場衝突的核心在她本人，而不是孩子們。

▲閔熙珍透過律師發聲。（圖／翻攝自韓網）



律師盧英姬於15日在YouTube頻道直播中公開由閔熙珍親自傳達的立場內容。她在文件中再次提及NewJeans的誕生背景，並強調從最初構想起，就已將5名成員視為一個不可分割的整體。她表示，NewJeans的外貌設定、聲音構成、色彩調性、風格方向及舞台動線，全都是以「五人」為前提設計的，而這樣的組合最終也成為讓大眾熱烈反應的完成形態。

閔熙珍在立場文件中寫道，只有5名成員同時存在，才能形成NewJeans飽滿且完整的面貌。她提到，在成員們近日決定尊重法院判決、回到ADOR並遵守專屬合約後，5人的團體價值更加需要被珍惜，因此外界的揣測、臆測及不必要的爭論都對她們毫無益處。

▲閔熙珍強調和HYBE的衝突核心是自己。（圖／翻攝自閔熙珍IG、HYBE官網）



接著強調，目前的法律與經營紛爭本質上都是指向她自己，希望外界不要在攻防過程中把成員捲入，「孩子們應當被保護，而不是被利用，NewJeans的存在本身就是5個人的完整體。」此言被視為在事態擴大前，提前阻斷對成員未來活動的外部過度解讀。

這份立場聲明發佈的時機，正值NewJeans成員陸續表明願意回歸ADOR之後。ADOR於12日正式宣布，成員Hyein與Haerin經過與家人深度討論後，決定遵守專屬合約並尊重法院裁定，其他成員Minji、Hanni、Danielle也透過法律代理人表達回歸意願，但ADOR表示仍在確認相關細節，尚未正式宣布全面合流。

▲NewJeans未來動向獲關注。（圖／翻攝自NewJeans IG）



另外，閔熙珍13日曾公開表示，成員們選擇集體回歸是經過深思熟慮與充分溝通的結果，她完全尊重並支持孩子們的選擇。