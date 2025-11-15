YTR查理倒數9天卸貨感冒！　「自爆不敢吃藥」只喝蜂蜜檸檬水

記者王靖淳／綜合報導

以美妝主題起家的YouTuber「我是查理」2019年嫁給瑞典男友Jonas，小倆口去年正式搬到瑞典生活，今年5月更開心宣布懷孕的消息，喜獲一票祝福。平時會透過社群記錄生活的她，今（15）日分享自己最新的巨肚照，向粉絲們報告懷孕近況，同時也透露自己在生產前竟然感冒了！

▲查理分享懷孕近況。（圖／翻攝自Instagram／coindevanity）



查理在文中開玩笑地表示，自己現在的肚子已經大到外套扣不起來，同時也透露，自己的預產期，只剩下短短的9天，正式進入最後的階段。然而，就在這即將卸貨的關鍵時刻，查理卻自爆自己這幾天感冒了。不敢吃藥的她坦言，自己這幾天只能一直喝蜂蜜檸檬水和維他命C，希望能藉由這些方式，來讓身體盡快地康復，「希望生的時候我已經康復了。」

▲查理倒數9天卸貨。（圖／翻攝自Instagram／coindevanity）

貼文曝光後不久，立刻引來了大批粉絲的關心，眾人紛紛在底下留言表示「希望一切順利」、「感冒快快走開，祝一切順利。」還有不少網友留言替她加油打氣，「好期待，祝順產」、「保持愉快的心情」、「一定沒問題的！媽媽跟寶寶一定都會健康平安」，掀起網友熱烈討論。