直擊／丁噹激瘦8公斤美成這樣！　「飛5公尺高」變成真人蝴蝶

丁噹今（15日）睽違10年，三度站上小巨蛋開唱，更一舉登上5公尺高的七彩幻光舞台，化身「粉蝶光翼女神」，背後的龐大蝶翼搭配漫天飛舞的蝴蝶紙花，獻唱〈花火〉、〈我不怕〉、〈一個人不可能〉，近距離與三樓歌迷面對面，並飛越搖滾區觀眾，畫面驚險但難掩華麗浪漫。

▲▼ 丁噹化身「粉蝶光翼女神」。（圖／記者黃克翔攝）

丁噹「夜遊 A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會，11月15、16日於台北小巨蛋接連兩日登場，打造環繞觀眾席的環型延伸舞台、5公尺高空七彩幻光蝴蝶舞台，瘦了8公斤的她，開場就以「金耀氣勢女帝」絕美登場，更攜手「安徒生劇團」將小巨蛋變身為大劇院。

隨後她脫下黃金披風，帶著14名舞者化身掌管黑夜的「夜貓」，接連演唱〈都是月老惹的禍〉、〈Natural High〉一路走向環形延伸舞台，火力全開勁歌熱舞；更獻上發行超過17年，罕見公開演唱〈閃光燈〉，緊接著演唱天團Energy去年的超夯神曲〈星期五晚上〉，瞬間讓全場氣氛嗨到不行。

▲▼ 丁噹開場以「金耀氣勢女帝」絕美登場。（圖／記者黃克翔攝）

丁噹又化身「暗夜天鵝歌姬」，頭戴黑天鵝羽毛造型頭飾演唱她的經典歌曲〈你為什麼說謊〉、〈冷血動物〉、〈不是你的錯〉來〈跟自己說晚安〉、〈明白〉、〈一半〉等一系列失戀療傷系歌曲。近年鑽研心理學、身心靈探索的她，今晚談話也頗有些禪性：「我常常會習慣先跟別人說晚安，好像都不曾跟自己道晚安，有時也是慢慢在音樂、情緒、感受裡好像靜靜明白一些事情，發現自己給予別人那麼多的愛，卻只求別人給個愛。」

她從5公尺高的七彩幻光舞台舞台上下來後，笑說：「你們知道我剛剛腿有多抖嗎？你們知道在天上唱我多怕，假裝告訴自己我不怕，我發現有時真的會對自己說謊話，大家問我怕不怕，我都說不怕，其實怕得要命。」還叮嚀大家幫她修圖再PO上網。

▲▼ 丁噹帶領舞者又唱又跳。（圖／記者黃克翔攝）