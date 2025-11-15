蔡阿嘎地獄梗火力全開！Andy被虧「1個月只領5萬」　粿王、館長都被點名

記者孟育民／台北報導

第七屆走鐘獎今（15日）在壹電視盛大舉辦，稍早進行頒獎典禮，由蔡阿嘎、「嘟嘟人」的Ian一起頒發獎項，蔡阿嘎身為網紅界長青樹，現身就時事梗連發，一下提粿王美國行，一下又偷酸Andy只領5萬元，還不忘講到館長遭小偉毀滅式爆料，掀起直播聊天室暴動。

▲蔡阿嘎在台上大玩時事梗。（圖／翻攝自YouTube／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡阿嘎登台就提到不要隨便去美國，疑似偷酸去美國行後發生婚變的粿粿出軌王子一事，隨後又提CUE在台下的Eric，「小偉有沒有傳照片給你」，大開時事梗，讓在一旁的Ian一臉矇懂。

▲蔡阿嘎、Ian互動有趣。（圖／翻攝自YouTube／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

Ian問蔡阿嘎有無建議給晚輩的建議，他則幽默回應：「生小孩啊，缺錢就生小孩，就有業配、流量，我建議荒島求生第二季變荒島求子。」Ian立馬調侃應該是去蔡阿嘎那邊當經紀人賺比較快，蔡阿嘎搞笑表示Ian太瘦了，「體重沒有一百不要來。」一來一往互動笑翻全場。