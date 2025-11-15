闖紅毯硬摟亞莉安娜！　26歲屁孩網紅遭起訴

記者張筱涵／綜合報導

美國歌手亞莉安娜．格蘭德（Ariana Grande）在新加坡《魔法壞女巫：第二部》（Wicked: For Good）亞太首映會上遭一名男子強行衝撞、抓住手臂，引發驚險場面。涉事的澳洲男子Johnson Wen已於13日當地遭逮捕，並在14日被新加坡法院以「公共滋擾罪」起訴。

▲亞莉安娜．格蘭德嚇得不輕。（圖／翻攝自Instagram／pyjamamann）



事件當時拍下的影片已在網路瘋傳，可見Johnson Wen衝破攝影區護欄，直接朝亞莉安娜．格蘭德撲去，讓她受到驚嚇，同行的共同主演辛西婭·艾利沃（Cynthia Erivo）立刻上前將她拉離。片中也能看到楊紫瓊與辛西婭·艾利沃在事後安撫格蘭德，而Johnson Wen則被保全快速帶離現場。

Johnson Wen今年26歲，自稱「最被討厭的巨魔（Troll Most Hated）」，Instagram上留有多次闖入明星活動的影片，包括今年6月跳上凱蒂．佩芮的雪梨演唱會舞台，以及去年闖入老菸槍雙人組（The Chainsmokers）的演出。

▲Johnson Wen是慣犯。（圖／翻攝自Instagram／pyjamamann）



Johnson Wen曾在13日深夜於Instagram宣稱自己「獲釋」，但14日下午已正式被控公共滋擾，若罪名成立，最高可被處新幣2000元（約台幣4.7萬）罰款。目前他無律師代理，並表明打算認罪。

事件在新加坡引發大規模憤怒，粉絲與網友紛紛留言要求逮捕並驅逐Johnson Wen，有人質問：「你怎麼還沒進監獄？」也有人指責他再次「創傷」亞莉安娜．格蘭德，因她曾因2017年曼徹斯特演唱會爆炸案而罹患創傷後壓力症候群（PTSD）。

也有粉絲批評活動保全不夠警覺，另有網友呼籲社群平台禁止Johnson Wen上傳相關影片。目前亞莉安娜．格蘭德尚未對事件做出公開回應，首映活動其餘流程照常進行。