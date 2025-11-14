獨／林予晞當眾遭師羞辱：世界崩壞！　意外成「第一代Coser」最愛CP流川楓X仙道彰

記者蕭采薇／專訪

林予晞在《自殺通告》首次挑大樑擔綱電影女主角，在片中演出資優班的英語老師，現實中是社會學碩士的她，對教育議題也頗有感觸。林予晞回憶，她在國中時原本也是好好學生，但一次被老師的誤解和公開的惡意言語，「我覺得我的世界好像崩壞了，但也打開了一點我的可能性。」影響她直到現在。

▲林予晞原先也是好好學生，卻在一次被老師誤解後，意外開始「叛逆之門」。（圖／本萃電影提供）

林予晞當年念的是私立女中，學校管得嚴，而她原本也是那種聽話、毫無叛逆心的好學生，「我當時就是那種，戴一副大眼鏡，馬尾綁得低低的，然後裙子很長、襪子也很長，完全不打扮的那種。」

她清楚記得，那是在學校老師另外開設的輔導班上，老師突然說：「我發現有些同學會化妝來班上，我想說的就是大家已經來到補習班這麼努力，目標就是只有一個，就是用功讀書。」林予晞當時還心想：「對啊對啊！是誰化妝來上課啊！」

▲林予晞在《自殺通告》首次挑大樑擔綱電影女主角。（圖／本萃電影提供）

沒想到，老師突然看向她，意有所指的說：「至於那些化妝塗口紅的同學呢⋯」接著就是用警告的眼神盯著她看。林予晞說：「那我是第一次被大人針對外型，而且不是一個稱讚，我突然有很深的罪惡感。那時我才13、14歲吧！而且說這些話的也是女性，我突然感受到很多惡意在裡面。」

林予晞唇色是天生，但為人師表的人，自行誤解後，也沒有機會讓她解釋，「那是我的班導，我本來對她是很信任的。但那瞬間你會發現，我們不是同一個陣線，她把我畫出去了。」林予晞形容，當下的感覺是「我覺得我的世界好像崩壞了」。

▲林予晞在《自殺通告》演出資優班的英語老師。（圖／本萃電影提供）

但她的世界也在崩壞後，長出了新的樣貌。林予晞說：「也是打開了一點我的可能性，後來我就知道，就是我不需要這樣看待那些有打扮的同學，然後也不需要覺得大人說都是對的，也要有自己思考的空間。」林予晞笑說，當年那個老師原本希望她用功讀書，但她因為信任感盡失後，反而長出了叛逆之心。

「所以我就去看漫畫了！」林予晞大笑說：「那時候我就每個月會買天使月刊，看少女漫畫，後來我就學著自己畫漫畫，買稿紙、貼網點，零用錢都拿去買這些東西，那時候我的夢想，就是當個少女漫畫家。」話說到這邊，林予晞有些害羞的說：「天阿！我真的從來沒在訪問時講過這些事。」

▲林予晞透露，學生時代她的夢想是「少女漫畫家」。（圖／本萃電影提供）



林予晞說：「那時候還沒有網路，我就會跟同好聚會，我可能是台灣第一代的coser吧！台大體育館那我去過不知道幾次，那時候大家還會用寶特瓶做衣服。」她大方承認自己是動漫宅，出過《封神演義》的角色，甚至動筆寫同人小說，「我還很喜歡《灌籃高手》的配對，最喜歡的CP就是流川楓和仙道彰。」

也是因為自己的經驗，讓林予晞格外有感，教育以及老師對一個人的影響有多大。她說：「我最喜歡《自殺通告》的，是在故事停下來的地方，反而是個很開放的結局。沒有鼓勵大家不考試，也沒有一定把考試定義是很壓迫的事情。」

▲林予晞是社會學碩士，對教育問題也頗有關注。（圖／本萃電影提供）

「沒有哪一邊是更好的」林予晞說，故事就留在這邊，然後讓大家去思考，「因為有時候，談教育的這種類型電影，很容易進入一個說教，或者是給肯定答案的一個狀態。這兩件事情其實都存在的，不只是喊口號，因為每一個人都有自己相信的事情，這是我覺得非常動人的地方。」《自殺通告》全台熱映中。

