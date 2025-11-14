快訊／坤達閃兵被起訴求刑2年8月！經紀人10字回應：一切配合司法

記者陳芊秀、蔡琛儀／台北報導

閃兵案繼繼6月第一波起訴28人後，今（14）日再度起訴12人，包括坤達、修杰楷、陳柏霖等人均在名單當中。而坤達昨（13）日才傳出確定要回歸《綜藝玩很大》，面對被起訴，經紀人也有了最新回應。

▲坤達閃兵交保時，雙手合十道歉。（圖／記者陳以昇攝）

據《TVBS新聞網》報導，坤達經紀人回應：「深切反省，一切配合司法。」

新北檢表示，修杰楷、陳柏霖、Energy謝坤達、Energy張書偉、棒棒堂小杰（本名：廖允杰）等5人為公眾人物，享有高度媒體關注與名聲所帶來之社會紅利，對青年世代具有相當影響力與示範作用，竟仍蓄意規避兵役，嚴重背離社會對公眾人物之期待與公民應盡之責任，另考量其等法定役期均為1年10月，建請法院量處有期徒刑2年8月之刑。

閃兵風波不到一個月，坤達被傳將回歸《綜藝玩很大》，三立電視台回應：「相信坤達在專心工作的同時，也能負起法律責任！節目單位絕對尊重司法調查程序！」而主持人吳宗憲昨日也表示，私下都有和坤達聯絡，並說：「他非常負責任，我要他出來工作，他說不行『還是要給人家好的觀感』，我相信知錯能改，善莫大焉，我也希望他可以趕快回來。」

有關於Energy坤達、書偉被起訴，唱片公司相信音樂回應：「全力配合司法調查。」而Energy因閃兵案影響，公司宣布暫停所有團體性公開演出活動至明年6月30日，唯有2026年1月台北小巨蛋演唱會保留，面對2團員被起訴，公司14日最新回應：「演唱會目前照原定規劃進行，後續如有變動將第一時間公告。」



