伊能靜「聽兒子真情告白」淚崩：沒給完整家庭，但愛只會更多

記者張筱涵／綜合報導

藝人伊能靜12日在社群上發表長文，談到自己身為母親的遺憾與幸福，尤其提到多年前因錄製節目錯過兒子高中的畢業典禮，至今仍心痛。回憶當時向兒子恩利道歉時，兒子輕描淡寫地說：「沒事，媽媽，還有大學畢業呢。」但這句話讓她反而更難過，「想到其他父母都在場，他的媽媽卻不在，我心裡一直有種缺失感。」

▲伊能靜和恩利感情要好。（圖／翻攝自微博／伊能靜）



伊能靜本月到南京觀看恩利參與音樂節，以母親視角形容兒子為此準備「整整一個月」，不僅重新編曲、與瑞典音樂人合作新作品，還親自調整背景視覺、參與服裝，「甚至半夜三更還傳訊息給我『我覺得 Bass 最好用真人』、『銜接部分的鼓聲要增強』。」提到恩利特別把〈情非得已〉做成電音版，她說：「他知道一定會有人比較，就說『我乾脆做成電音版本，致敬爸爸』。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

看著這樣的兒子，伊能靜說外人可能認為這只是「幾首歌的表演」，但對兒子而言卻是重要的「第一次」舞台，「未來若有幸辦演唱會，他也會記得，是這個第一次給了他膽量和經驗。」演出結束時，恩利在下台前對她說：「Mom, I love you.」讓她當場落淚，「男孩總是把情感藏在心裡，但那一刻，我知道他明白，雖然我們沒有給他外界認為的完整家庭，但我們對他的愛只會更多，不會減少。」

伊能靜也提到，前陣子得知多年未見的母親已高齡89歲，她「腦子一下空白」，直播結束後立刻飛回台北探望。回想自己成長過程「人生的每個第一次都很倉促」，更讓她希望能「支撐」孩子，而不是「托舉」孩子，「支撐能進能退，托舉更像父母非要把他抬高。我們沒有要求恩利功成名就，只希望他能全然體驗人生，然後回報世界善意。」

當晚返家時，女兒米粒仍睜著眼等她說晚安，還逗趣模仿奶奶語氣：「米粒演了那麼久，怎麼一句話也沒有。」隔天米粒也告訴她：「媽媽，我愛你。」伊能靜感動寫下：「一天之內能被兩個孩子告白，我說不出有多幸運。」

伊能靜也坦言私心希望孩子們第一段戀愛、第一次遇到挫折，都願意第一時間想到她與丈夫秦昊，「父母的支撐不是讓孩子有退路，而是向前衝刺的勇氣。只要他們回頭，我們都在。所以，請勇敢地向前走！」文末笑說，在音樂節現場大家都喊她「媽媽」，讓她「真的太開心了：『我的寶貝們！』」