一看就假的仍有7000人按讚！鄭家純「台詐騙案難減少」：易騙難教

記者張筱涵／綜合報導

鄭家純（雞排妹）日前發文提醒大眾提防網路詐騙，並點名一個以AI生成美女照吸引網友互動的粉專，引發熱烈討論。

▲鄭家純談台灣詐騙案現階段難減少的原因。（圖／翻攝自FACEBOOK／鄭家純）



鄭家純12日在臉書貼出相關截圖，表示該專頁大量使用明顯的AI換臉、AI生成影像，「發一篇連耳朵都變形的不用心AI 圖，就能獲得7千讚、670則留言鼓勵」，她直言這些互動等同於「自投羅網、自願報名『待詐騙名單』」。

鄭家純無奈表示：「最後是要感謝 AI 詐騙粉專看得起我嗎？算是一種流量常青樹的象徵？」強調台灣詐騙案件數難以減少，其中一大原因就是「民眾容易被誘導」。她並在留言區補充，近期龍山寺周邊也爆出「印雙證件換1000元」買個資事件，讓社會對受騙者的同情心越來越低。「不能怪多數民眾對於詐騙案件越來越沒有同情心。」

▲鄭家純被AI詐騙利用。（圖／翻攝自FACEBOOK／鄭家純）



有網友震驚留言問：「那七千個讚是怎麼回事？」鄭家純淡淡回應四字箴言：「易騙難教。」她的發文掀起網友熱烈討論，不少人直喊「現在網路詐騙手法越來越誇張，連AI美女都能拿來行騙。看到耳朵變形的圖還按讚留言的人，真的該提高警覺」、「可笑的是很多弱智會相信這照片是真人」、「直到20251112，還是有人在FB淘寶社團問可以買豬肉製品嗎？會被詐騙絕大多數是自己的問題了」。

【鄭家純臉書全文】

台灣詐騙案件數量在現階段很難減少，以這個案例來說明：

整個粉專上都是很明顯的AI生成影片、抓網路圖去換頭的AI圖，發一篇連耳朵都變形的不用心AI圖，獲得7千讚，和670人在下面留言鼓勵，等同自投羅網、自願報名「待詐騙名單」。

最後是要感謝AI詐騙粉專看得起我嗎？算是一種流量常青樹的象徵？