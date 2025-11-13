愛雅懷孕出國「路人、店員沒發現」　得意喊：還能藏多久肚子呢？

記者王靖淳／綜合報導

女星愛雅（舊藝名：張艾亞）2022年宣布和圈外15年好友結婚，去年年底舉辦婚禮，並於今年8月公開懷孕喜訊。最近才透露挺著孕肚去韓國的她，今（13）日在IG發文分享當地的路人、店員完全沒發現她懷孕，讓她覺得相當得意。

▲愛雅。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）

愛雅形容自己的孕後生活雖然被重置，卻意外地讓她找到更健康的生活方式。她透露，自己的孕期日常，照樣排滿了旅行、工作、瑜珈、休息。她更形容，自己目前的身體狀態極佳，不但工作時能全神專注，旅行時更是健步如飛，甚至連飯後散步時，都覺得身體相當地輕盈。

▲愛雅挺孕肚出國。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）

愛雅接著更在文中分享「藏肚」技巧，她透露，最近飛一趟韓國，不但被朋友們照顧得很好，更誇張的是就連路人、店員都沒發現她懷孕，讓她忍不住附上一個得意的表情符號，「還能藏多久的肚子呢（其實明明超巨大）。」愛雅認為孕婦不一定有孕婦樣，即使現在她多了一顆球，無論在哪也都依然化妝打扮，努力維持懷孕前一樣的狀態，「孕期沒有標準答案，我們能做的，就是最舒服的方式照顧自己。」