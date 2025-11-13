百萬YTR金針菇拿到永久居留證！　開拍宣傳台灣MV：回饋這片土地

記者王靖淳／綜合報導

韓國YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」來台發展多年，以韓國人角度拍片分享台灣的事物走紅，今（13）日她開心宣布拿到永久居留證，同時更加碼推出10週年計畫，表示將拍攝一支宣傳台灣的MV來回饋這片土地。

▲金針菇拿到永久居留證。（圖／翻攝自YouTube／韓勾ㄟ金針菇찐쩐꾸）

金針菇感性表示，自己從17歲來台讀書，一路走來受到了很多台灣朋友們的幫助還有喜愛。她認為，台灣是讓她成長的地方，因此她決定要用自己的方式，去回饋這一片土地。為了慶祝來台10週年，她正式宣告，將推出一支宣傳台灣的MV，要將她對台灣的愛分享給更多人知道。

▲金針菇要做宣傳台灣的MV。（圖／翻攝自YouTube／韓勾ㄟ金針菇찐쩐꾸）

為了這支MV，金針菇可說是卯足全力，因為她想從零到一百，完全自己創作出來，不但親自找了影片導演團隊、舞蹈團隊、服裝團隊，還有音樂團隊，希望能藉此讓大家感受到她對台灣的愛。不過，金針菇也強調，這支影片並非只是一次性的企劃，她希望能讓這個企劃可以永續下去。

▲金針菇。（圖／翻攝自Instagram／ggu__kim）

在MV即將上線之前，金針菇坦言她其實很緊張，在籌備的這一年來，甚至一直很懷疑自己。所幸，在IG上徵詢粉絲的意見後，大家都很踴躍地支持她，才讓她放下心中大石，並感動直呼：「哇，真的是對的。」金針菇也期盼，在11月15日影片上線後，粉絲們都能化身為民間外交官，將這支影片宣傳給身邊的外國朋友。