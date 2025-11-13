ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
LV品牌大使男星爆雙面！
下周全台降溫「下探12度」
方念華《看板人物》驚傳收攤
快訊／陳奕當爸了！　深夜報喜「五分埔成衣千金」嬌妻順產女兒

記者黃庠棻／台北報導

男星陳奕與「五分埔成衣千金」紀曦晨交往一年後求婚，6月舉辦文定儀式的同時，他也正式宣布年底即將當爸的好消息，雙方婚後時常會在社群網站上放閃，近日老婆已進入醫院待產，稍早也傳出順利生產的好消息。

▲陳奕老婆待產。（圖／翻攝自陳奕IG）

▲陳奕老婆今（13）日入院待產。（圖／翻攝自陳奕IG）

陳奕13日深夜在社群網站上發文，分享一張牽著老婆手的畫面，同時寫下「1113母女均安，老婆辛苦了」，也tag了自己的愛妻，開心宣布當爸的消息，同時透露自己的小孩是女兒。

▲陳奕老婆順利產下女兒。（圖／翻攝自陳奕IG）

▲陳奕老婆順利產下女兒。（圖／翻攝自陳奕IG）

陳奕與紀曦晨二人於去年以結婚為前提開始交往，在《男公館》開拍前，二人就訂下今年6月14日為文定之日；為何選擇這一天，陳奕說「我和曦晨是在2024年3月14日在一起，我們每月的14號都會一起吃飯紀念。而6月又是一年的一半，所以我們就在今年初選定了6月14日訂婚。」

▲▼陳奕老婆。（圖／翻攝自Instagram／chen_i_1016）

▲陳奕與老婆迎來女兒誕生。（圖／翻攝自Instagram／chen_i_1016）

浪漫的陳奕也在5月27日紀曦晨生日這，設計了巧妙的求婚，讓原本以為只是在辦她的結婚Party，當陳奕拿出他親自設計的3.14克拉鑽戒時，紀曦晨感動落淚，如今兩人成為父母，也讓許多親友紛紛送上祝福。

陳奕

36分鐘前21

愛雅懷孕出國「路人、店員沒發現」　得意喊：還能藏多久肚子呢？

52分鐘前10

夏如芝女兒看平板被酸「難怪戴眼鏡」　她揭3C育兒偏見：每家庭不同

58分鐘前27

快訊／陳奕當爸了！　深夜報喜「五分埔成衣千金」嬌妻順產女兒

1小時前20

才剛得金鐘！方念華主持17年《看板人物》驚傳收攤　電視台曝後續動向

1小時前0

韓男團驚爆「宿舍沒繳費斷電」！　隊長5月才疑發求救訊號掀議

1小時前0

鄭興太狂了！　新專輯全是大咖「驚見吳青峰、戴佩妮」

1小時前10

陳宥心「單角子宮」生吞蝌蚪求子！　艱辛過程曝光：打針全身瘀青

1小時前10

紀卜心「拍片打翻食物」挨酸　親上火線反擊：不會隨便浪費

2小時前719

粿王不倫戀前輩是他！　《全明星》何孟遠改名離開台灣「近況曝光」

2小時前0

李銘順後就是他！新加坡最年輕視帝　許瑞奇「鋼鐵直男」花2年變妖艷皇后

