快訊／陳奕當爸了！　深夜報喜「五分埔成衣千金」嬌妻順產女兒

記者黃庠棻／台北報導

男星陳奕與「五分埔成衣千金」紀曦晨交往一年後求婚，6月舉辦文定儀式的同時，他也正式宣布年底即將當爸的好消息，雙方婚後時常會在社群網站上放閃，近日老婆已進入醫院待產，稍早也傳出順利生產的好消息。

▲陳奕老婆今（13）日入院待產。（圖／翻攝自陳奕IG）

陳奕13日深夜在社群網站上發文，分享一張牽著老婆手的畫面，同時寫下「1113母女均安，老婆辛苦了」，也tag了自己的愛妻，開心宣布當爸的消息，同時透露自己的小孩是女兒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳奕老婆順利產下女兒。（圖／翻攝自陳奕IG）

陳奕與紀曦晨二人於去年以結婚為前提開始交往，在《男公館》開拍前，二人就訂下今年6月14日為文定之日；為何選擇這一天，陳奕說「我和曦晨是在2024年3月14日在一起，我們每月的14號都會一起吃飯紀念。而6月又是一年的一半，所以我們就在今年初選定了6月14日訂婚。」

▲陳奕與老婆迎來女兒誕生。（圖／翻攝自Instagram／chen_i_1016）

浪漫的陳奕也在5月27日紀曦晨生日這，設計了巧妙的求婚，讓原本以為只是在辦她的結婚Party，當陳奕拿出他親自設計的3.14克拉鑽戒時，紀曦晨感動落淚，如今兩人成為父母，也讓許多親友紛紛送上祝福。