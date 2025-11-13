章廣辰私下「玩弄許光漢敏感帶」被男生示愛　壓力大到M型禿！

記者黃庠棻／台北報導

藝人章廣辰模特兒出身，近年在戲劇圈表現亮眼，擁有186公分高挑身材，不時會透過社群網站分享生活日常，私底下的他與「亞洲男神」許光漢、張軒睿、宋柏緯有著深厚友誼，今（13）日出席媒體訪問時，也大方分享了幾個兄弟私底下的玩鬧過程。

▲章廣辰、楊晴出席《舊金山美容院》出席媒體聯訪。（圖／記者李毓康攝）

章廣辰與楊晴今（13）日為新戲《舊金山美容院》接受訪問，坦言之後的集數中自己與方志友的感情線會有所發展，親生媽媽也有在追劇直言「很喜歡」，不過兩人拍戲不會擦出異樣火花，他笑說「我跟楊銘威也很熟」，被提醒講到敏感話題，他笑得更開心直呼「會有邊界感，年紀越大越有」。

對此，章廣辰強調「工作一部分是表演成分，界線很難拿捏，但心中感覺都知道有沒有（情愫）」，坦言過去曾被不少男性勾引過，跟好朋友之間相處也很大膽，直呼「異男之間會互相玩弄敏感的地方」，而如何知道兄弟真的是異男，他嚴肅說道「真的要到最後關頭，才會知道是不是兄弟」。

▲《舊金山美容院》章廣辰接受媒體聯訪。（圖／記者李毓康攝）

不僅如此，章廣辰也分享自己跟好友許光漢在大學時期就認識，私底下很常拍拍、打打屁股，被問到是否有碰觸到前方重要部位，他馬上打太極說道「可能有，但真的忘記了，觸感也不記得了」。此外，章廣辰坦言自己的個性較為白目，跟許光漢吵架的話自己會主動道歉，但強調「認識很久了，不太會吵架」。

▲章廣辰與許光漢私下感情非常好。（圖／記者黃克翔攝）

此外，章廣辰為了拍攝《舊金山美容院》，壓力大到掉髮，髮際線往後移之外還出現M型禿，坦言當時拍攝前一天都無法入眠，心中常會冒出「搞得定嗎？」的想法，因此殺青之後他便決定開始留長髮，近期還開始蓄鬍，但他表示下個月就會一次把頭髮、鬍子剃掉，不過不擔心影響工作，笑說「不會吧，光頭很潮耶，精品活動應該還是可以吧」。

▲章廣辰拍攝《舊金山美容院》壓力大到M型禿。（圖／記者李毓康攝）