陳文茜宣布停止免疫療法　攤在地上大叫：我自行宣告康復！

記者王靖淳／綜合報導

資深媒體人陳文茜去年發文透露罹患黑色素癌第4期，且擴散多個器官，後來透過免疫治療、光子刀等治療方式對抗病魔，至今也將滿一年，她今（13）日在臉書以「自行宣告康復」為題發文，向外界宣告自己在兩個月前，自行決定停止免疫療法。

▲陳文茜。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報Sisy`s World News）

陳文茜以選舉開票為例，笑稱自己就像是自行宣布當選的候選人。她透露，早在兩個月前，便已決定停止免疫療法。她坦言，這款藥物，曾是她對抗黑色素腫瘤的唯一解藥，但如今她選擇不再與之纏鬥。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳文茜表示，之所以會做出這個決定，是因為她已分不清免疫治療是在殺癌細胞，還是自己，「我攤在地上，大叫我自行宣告康復⋯⋯免疫治療停，開始另一段治療免疫針留下數不清的後遺症。」她透露，這款藥物在殺死癌細胞的同時，也攻擊她的胰臟，讓她血糖飆到700以上，她甚至因無法克制地想吃甜食，而被禁吃甜點。

對於這個決定，陳文茜透露，「朋友們聽到我停止免疫治療，有的哽咽，有的落淚。」但她卻抱持不同看法，「只有我覺得自己把握好的生活品質，人活得長不如人活得好。」雖然她也深知這個病，有著超過80%復發率，但她仍瀟灑地表示，目前只想先解決自己的復胖率。