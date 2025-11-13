跩哥馬份回來了！ 湯姆費爾頓回鍋《哈利波特》　一喊「波特！」全場鼓掌30秒

記者蕭采薇／綜合報導

在《哈利波特》系列電影中，飾演經典反派角色「跩哥馬份」的湯姆費爾頓（Tom Felton），日前正式加入《哈利波特：被詛咒的孩子》舞台劇，飾演「成年版」的跩哥馬份。首演場湯姆費爾頓一現身，就讓全場響起震耳欲聾的掌聲和尖叫聲，影片曝光後，也讓超過百萬網友感動不已。

▲湯姆費爾頓登上《哈利波特：被詛咒的孩子》舞台劇，飾演「成年版」的跩哥馬份。（圖／達志影像／美聯社）

湯姆費爾頓將自今年11月11日起，在百老匯Lyric Theatre的《哈利波特：被詛咒的孩子》舞台劇，進行為期19週的限期演出。這不僅是他首次登上百老匯舞台，更是他繼《哈利波特》系列電影後，再次以「跩哥馬份」的身分重返魔法世界，意義非凡。

《哈利波特：被詛咒的孩子》劇情設定在《哈利波特：死神的聖物》結局的19年後，哈利波特已成為勞累的魔法部員工，同時也是三個孩子的父親。當晚湯姆費爾頓一現身，眾人記憶中的跩哥馬份又回來了！當他喊出那句經典的：「波特！」現場響起長達30秒的掌聲。

湯姆費爾頓完美詮釋成年版跩哥馬份的複雜情感與內心掙扎，為觀眾帶來一場難忘的魔法體驗。影片舞台劇官方帳號曝光後，也掀起網友回憶殺，如今已有超過百萬人按讚。

《哈利波特：被詛咒的孩子》故事聚焦於哈利的小兒子阿不思波特（Albus Potter）與跩哥馬份的兒子天蠍馬份（Scorpius Malfoy）之間的友誼，以及他們在霍格華茲的冒險。他們將面對過去的陰影，並與黑暗勢力展開激烈的鬥爭。

這部舞台劇以其精湛的舞台設計、令人驚嘆的特效以及引人入勝的劇情而聞名，自2016年在倫敦西區首演以來，便獲得了無數獎項和讚譽，更被譽為「劃時代的舞台劇」。目前，《哈利波特：被詛咒的孩子》已在倫敦、紐約、墨爾本、漢堡、東京和多倫多等地巡迴演出，吸引了全球數百萬觀眾。