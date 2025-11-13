二伯產後5年體重創新低！運動2月都沒瘦「公開減肥4重點」：熱量差很多

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber二伯與蔡阿嘎（蔡緯嘉）結婚後，育有兩個兒子「蔡桃貴」和「蔡波能」，平常儘管工作忙碌，仍不時會和粉絲分享生活點滴。她13日便在社群網站曝光真實體重，之前的減肥方式也因此再度引起粉絲討論。

▲二伯體重創產後新低。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）



從Instagram限時動態中，可以看到二伯踩在印有可愛插圖的體重機上，體重僅顯示43.3公斤，「生小孩後的人生新低，嗚嗚嗚嗚」，距離產下第二胎已經過了5年多。

▲二伯生完兒子後，體重一直遊走在47到48公斤。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）



事實上，二伯的身高是153公分，生下二寶蔡波能後，一停母奶就創下人生的另一巔峰，50公斤。當時下定決心開始減肥後，她從運動著手，一週重訓1到2次，一次是自行上課、另一次是上團體課，另外，她還會跳TABATA，在家隨時都能做，「可是我運動了大概兩個月，都沒瘦！因為我吃完全不節制，每天都一定吃宵夜，沒有胖已經很好了。」

▲▼二伯後來才體認到光靠運動是無法成功瘦身的道理。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）



因此，二伯當時體會到控制飲食的重要性，她先戒掉拿鐵，如果真的很想喝咖啡就喝黑咖啡，「這熱量就差很多。」接著是少吃炸物、少喝手搖飲料，最重要的是要多喝水，她每天至少會喝1500cc以上。